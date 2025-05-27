Личный кабинет военнослужащего: как в него войти и что с его помощью можно узнать

В материале разбираем, как создать личный кабинет военнослужащего, что для этого нужно и какие преференции он дает.
Что такое личный кабинет военнослужащего
Личный кабинет военнослужащего — платформа, на которой можно взаимодействовать с Министерством обороны России. Войти в нее можно по ссылке.
Функционал приложения напоминает функционал социальной сети: пользователю нужно зарегистрироваться, авторизоваться, и только после этого ему откроются все возможности. При этом личный кабинет полностью безопасен: сайт создавало военное ведомство, и он работает по защищенному протоколу.
Возможности личного кабинета военнослужащего на сайте Минобороны РФ
С помощью личного кабинета военнослужащим можно:
- подавать электронные заявления на отпуск, льготы и жилье;
- просматривать историю выплат, надбавок, удержаний, а также расчетный лист;
- знакомиться со служебной информацией, приказами и назначениями;
- изучать нормативные документы ведомства;
- участвовать в опросах по улучшению качества.
Как зарегистрироваться в личном кабинете военнослужащего
Создать профиль на платформе нетрудно. Нужно лишь следовать алгоритму.
1. Ввести личный номер, указанный на жетоне военнослужащего и в военном билете, или же номер СНИЛС — если регистрируется гражданское лицо.
2. Указать дату рождения.
3. Придумать надежный пароль, который состоит из как минимум восьми знаков, цифр, заглавных и строчных букв.
4. Ввести адрес электронной почты и номер телефона.
5. Пройти проверку на робота, введя цифры с картинки.
6. Активировать учетную запись по ссылке на электронной почте и подтвердить номер телефона.
Как войти в личный кабинет военнослужащего
Для входа в аккаунт нужно:
- вести служебный номер;
- набрать пароль, выбранный при регистрации№
- подтвердить вход через сообщение на мобильный телефон или токен электронной подписи.
Существует возможность входа через сервис Госуслуг.
Почему может не работать личный кабинет военнослужащего
Личный кабинет может не загружаться из-за плохого интернет-соединения. Также зайти в профиль не получится, если при авторизации указать неверные данные.
При заходе на сайт рекомендуют отключать VPN, режим полета и блокировщик рекламы. Для корректной и безопасной работы сервиса советуют использовать браузеры с поддержкой российских сертификатов безопасности, либо же установить корневой сертификат Минцифры России на устройство.
Как отключить или удалить личный кабинет военнослужащего
Деактивировать личный кабинет в режиме онлайн нельзя. Вместо этого нужно написать рапорт на имя руководителя Единого расчетного центра Министерства обороны. В нем следует указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, личный номер или СНИЛС, воинскую часть, телефон. Затем — подписать рапорт у командира части, поставить гербовую печать и отправить копию документа на адрес erc@mil.ru.
Заявление пишется в свободной форме. В нем можно указать и причину удаления. Например, утерян пароль, из-за чего восстановить доступ к аккаунту невозможно.
Вопросы и ответы
Ответы на самые популярные вопросы — ниже.
Как восстановить доступ к личному кабинету военнослужащего?
Если пароль от кабинета утерян, то на сайте в специальном разделе можно ввести номер СНИЛС и дату рождения, после чего система направит письмо на электронную почту с инструкцией. Также это процесс можно повторить посредством СМС — если аккаунт привязан к номеру телефона.
Есть ли мобильное приложение для личного кабинета военнослужащего?
Мобильного приложения для Android или iOS нет. При этом сайт Министерства обороны адаптирован для смартфона, поэтому пользоваться личным кабинетом будет вполне удобно.
Кроме того, иконку сайта можно вывести на рабочий стол устройства, что существенно упростит доступ к ресурсу. Алгоритм зависит от выбранного вами браузера и операционной системы.
Может ли военнослужащий проверить положенные выплаты по контракту в личном кабинете?
Да. В личном кабинете отображаются все выплаты, которые полагаются военному. Доступна и история начислений.