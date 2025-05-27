Личный кабинет военнослужащего: как в него войти и что с его помощью можно узнать

Если пароль от кабинета утерян, то на сайте в специальном разделе можно ввести номер СНИЛС и дату рождения, после чего система направит письмо на электронную почту с инструкцией. Также это процесс можно повторить посредством СМС — если аккаунт привязан к номеру телефона.