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Психолог объяснил, почему люди повторяют болезненные сценарии из прошлого

Психолог Литвинцева: Люди повторяют ошибки прошлого из-за детских травм.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Человек часто неосознанно воспроизводит в жизни травмирующие ситуации из прошлого, пытаясь «переиграть» их с другим финалом. Как пояснила психолог Валерия Литвинцева в разговоре с NEWS.ru, это не глупость, а бессознательная попытка исцелить детские травмы.

— Мы входим в болезненные отношения не потому, что не понимаем их вред, а надеясь, что в этот раз все сложится иначе, — объясняет специалист. — Мозг экономит энергию, используя готовые шаблоны поведения, сформированные в детстве через повторяющиеся реакции родителей и значимых взрослых.

Эти автоматические программы становятся своеобразной психологической ловушкой. Человек может осознавать деструктивность модели, но продолжает следовать знакомому сценарию, подсознательно стремясь завершить незавершенное в прошлом. Разорвать этот круг возможно только через осознание и проработку глубинных травм.