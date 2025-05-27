Психолог объяснил, почему люди повторяют болезненные сценарии из прошлого

— Мы входим в болезненные отношения не потому, что не понимаем их вред, а надеясь, что в этот раз все сложится иначе, — объясняет специалист. — Мозг экономит энергию, используя готовые шаблоны поведения, сформированные в детстве через повторяющиеся реакции родителей и значимых взрослых.