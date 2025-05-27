Психолог объяснил, почему люди повторяют болезненные сценарии из прошлого

Человек часто неосознанно воспроизводит в жизни травмирующие ситуации из прошлого, пытаясь «переиграть» их с другим финалом. Как пояснила психолог Валерия Литвинцева в разговоре с NEWS.ru, это не глупость, а бессознательная попытка исцелить детские травмы.
— Мы входим в болезненные отношения не потому, что не понимаем их вред, а надеясь, что в этот раз все сложится иначе, — объясняет специалист. — Мозг экономит энергию, используя готовые шаблоны поведения, сформированные в детстве через повторяющиеся реакции родителей и значимых взрослых.
Эти автоматические программы становятся своеобразной психологической ловушкой. Человек может осознавать деструктивность модели, но продолжает следовать знакомому сценарию, подсознательно стремясь завершить незавершенное в прошлом. Разорвать этот круг возможно только через осознание и проработку глубинных травм.