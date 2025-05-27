Когда уместно говорить комплименты мужчине и как найти правильные слова

Сделать комплимент — это целое искусство: приятные слова могут поднять человеку настроение и самооценку, в то время как неверная фраза или неточная интонация способны обидеть собеседника. Испортить отношения с мужчиной неосторожными словами еще проще, ведь сильный пол не привык к похвалам и может относиться к ним с сомнением. «Газета.Ru» выяснила, почему комплименты важны для мужчин, когда их уместно делать и каких фраз при этом лучше избегать.

Источник: Газета.Ру

Сделать комплимент — это целое искусство: приятные слова могут поднять человеку настроение и самооценку, в то время как неверная фраза или неточная интонация способны обидеть собеседника. Испортить отношения с мужчиной неосторожными словами еще проще, ведь сильный пол не привык к похвалам и может относиться к ним с сомнением. «Газета.Ru» выяснила, почему комплименты важны для мужчин, когда их уместно делать и каких фраз при этом лучше избегать.

Значение комплиментов.

Комплименты играют важную роль в укреплении личных, дружеских, партнерских, деловых отношений. Так, в ходе исследования Американская психологическая ассоциация выяснила, что союз, где партнер признает достоинства своей половины, будет более доверительным и устойчивым. Комплименты особенно важны для долгих семейных отношений, когда рутина сменяет романтику. Они придают партнерам уверенности и повышают самооценку, говорит психолог и коуч центра Secrets Милана Соколова. Это касается в равной степени и женщин, и мужчин.

Комплимент несет пользу для обеих сторон: говоря приятные слова, мы и сами чувствуем себя лучше. Это связано с нейрофизиологией: когда мы делаем комплименты, то испытываем положительные эмоции, а в мозге вырабатываются «гормоны счастья» — дофамин и окситоцин. Кроме того, комплименты укрепляют эмоциональную связь, отмечает эксперт.

Есть распространенное мнение, что мужчины не нуждаются в похвале, но психологи утверждают: на самом деле представители сильного пола нередко испытывают дефицит признания, особенно в личной жизни. Многие из них воспитаны сдержанными людьми, которым «не следует» открыто говорить о недостатке хороших слов. В этом случае комплимент — способ эмоционально поддержать мужчину, повысить его самооценку и улучшить ваши отношения. Согласно исследованиям, мужчина более эмоционально открыт в тех парах, где женщина регулярно хвалит его и восхищается своим партнером.

Где и в каких ситуациях уместно сделать комплимент мужчине.

Делать комплименты полезно не только своему партнеру. Вы можете говорить приятные слова друзьям и коллегам. Главное — учитывать ситуацию и уровень близости с тем, кому вы адресуете комплимент.

При этом нужно понимать, что не всякий комплимент способен вызвать отклик у вашего собеседника. Чем лучше вы знаете человека, тем больше у вас шансов подобрать правильные слова.

Если вы хотите отметить особые качества, успехи, поддержку и заботу вашего романтического партнера, мужа, близкого родственника, чаще делайте комплименты мужчине дома. Это идеальное место, чтобы сказать приятные слова без стеснения и боязни почувствовать неловкость. При этом психологи советуют хвалить человека даже за то, что воспринимается как само собой разумеющееся. Можно выразить признательность за заботу о семье или похвалить за домашние дела. Благодарность работает на укрепление доверия.

Комплимент в кругу друзей может поднять мужчине настроение. Но будьте осторожны: не превращайте похвалу в сцену из мелодрамы, сделайте комплимент спокойно и с уважением. Признайте сильные стороны мужчины: например, его коммуникабельность или умение быстро решить проблему. Так человек почувствует себя увереннее и вырастет в глазах окружающих.

Сделайте комплимент мужчине на работе, если вы хотите особо отметить его профессионализм, деловые качества, внешний вид. В профессиональной среде ценятся конструктивные комплименты, связанные с достижениями, компетенциями. Если вы искренне восхищаетесь работой коллеги, не стесняйтесь сказать ему об этом. Обратите внимание на его вклад в общее дело — похвалите за удачно завершенную сделку или обратите внимание на нестандартный подход к задаче. Такие комплименты мотивируют людей на дальнейшие успехи.

Психолог советует избегать отвлекающих факторов и ситуаций, когда мужчина чувствует себя под давлением. Лучше сказать комплимент позже, при более удобных обстоятельствах.

Жесты и мимика при комплиментах.

При комплиментах очень важно невербальное поведение. Известно, что около 65−70% информации мы воспринимаем через «язык тела». Поэтому важно помнить, что открытая поза, улыбка и заинтересованный взгляд усиливают эффект от комплимента в несколько раз. А слова, произнесенные механическим тоном со скучающим взглядом, наоборот, будут восприняты негативно.

Не страшно, если у вас нет большого опыта в комплиментах. Главное — начать. Чтобы успокоить себя, выдохните, расправьте плечи и держитесь свободно. Улыбнитесь, посмотрите в глаза мужчине, которому вы хотите сделать комплимент, и скажите добрые слова искренне.

Выделите суть комплимента интонационно, но не переходите на повышенные тона. Не пытайтесь обратить внимание окружающих на положительные качества мужчины, это может быть воспринято как сарказм. А еще делая комплименты, избегайте сравнений с другими людьми, чтобы никого не обидеть.

Что важно для комплимента



* Зрительный контакт. Попытайтесь улыбнуться глазами, сделать взгляд более мягким.



* Легкая улыбка. Она покажет, что вы расположены к человеку.



* Открытые ладони. Старайтесь делать комплименты так, будто вы отдаете часть своего тепла собеседнику.



* Открытая поза. Вы обращены к собеседнику, между вами нет барьера в виде, например, скрещенных рук. Также можно легко наклониться вперед, чтобы расположить к себе вашего визави.



* Мягкое прикосновение. Легкое поглаживание по плечу или по спине скажет мужчине о вашем хорошем отношении. Но будьте внимательны: прикосновения довольно интимны, поэтому, делая комплимент, например, коллеге, воздержитесь от длительных тактильных контактов.

Типы комплиментов мужчине с примерами.

Психологи советуют делать конкретные комплименты. Мы настолько привыкли к фразам вроде «ты молодец», «ты добрый» или «ты хорошо выглядишь», что воспринимаем их как дежурные слова. Повторяющиеся фразы могут вызвать недоверие и даже негатив. Более выгодное впечатление вы произведете персонализированными комплиментами. Для этого подключите наблюдательность и составьте в голове пару предложений, за что хотите похвалить.

* ~Комплимент внешности~

Отметьте, как стильно на мужчине сидит пиджак, как его рубашка сочетается с цветом глаз, хорошо ли он уложил волосы. Обратите внимание на индивидуальные особенности, например «Мне нравится, как звучит твой голос».

Примеры хороших комплиментов:

«В этой рубашке ты выглядишь солидно, она тебе очень идет».

«Ты сегодня выглядишь особенно собранным и сильным».

«У тебя классная осанка, сразу видно спортсмена и уверенного в себе человека».

«Ты следишь за своим телом, мне нравится твоя физическая форма».

«Здорово, что ты улыбаешься. Сразу день делается лучше».

«Ты такой энергичный! Как тебе это удается?».

* ~Комплименты, связанные с деловыми качествами~

Похвалите мужчину за недавние успехи на работе, профессиональные достижения, деловые качества. Если получатель комплимента трудится на руководящей должности, отметьте его внимательное, но в то же время лояльное отношение к сотрудникам, способность посмотреть на ситуацию с разных сторон и принять верное решение.

Примеры хороших комплиментов:

«Мне нравится, что ты держишь слово. Это придает всем уверенность».

«Ты всегда найдешь способ решить проблему с наименьшими потерями, я ценю это качество в тебе».

«Ты настоящий профессионал в своем деле. Я заметил (а) это на прошлой неделе, когда ты блестяще справился с заданием от руководства».

«Ты умеешь слушать и слышать коллег — это настоящая редкость и ценность».

«Я заметил (а), что ты можешь сохранять спокойствие в самой сложной ситуации. Это редкое качество».

«Твой профессионализм виден в каждой детали работы».

«Твоя целеустремленность и энергия мотивируют всю команду».

* ~Комплименты, связанные с личными качествами~

Комплимент может быть выражением благодарности мужчине, признанием его заслуг и личных качеств. Обычно такие слова говорят близким и значимым для вас людям.

Примеры хороших комплиментов:

«Ты даже в трудной ситуации остаешься спокойным и надежным. С тобой как за каменной стеной».

«Если бы не ты, даже не знаю, что я бы делал (а). У тебя есть удивительное качество — протягивать руку помощи тогда, когда это особенно нужно».

«Как ты здорово умеешь все проанализировать, взвесить и принять правильное решение. Восхищаюсь этим качеством в тебе!».

«Я очень ценю твою порядочность и доброту, это так редко встречается в наше время».

«У тебя потрясающее чувство юмора! С тобой не соскучишься!».

* ~Комплименты любимому мужчине~

Особое место занимают комплименты женщины своему романтическому партнеру. В них можно выразить искреннее восхищение его мужскими качествами, решениями, поступками, поблагодарить за заботу и любовь, подчеркнуть его сексуальную привлекательность.

Примеры хороших комплиментов:

«Ты делаешь меня счастливой просто своим присутствием».

«Ты умеешь делать каждый момент особенным».

«Я восхищаюсь твоей силой и нежностью одновременно».

«С тобой я могу быть самой собой, и это для меня очень важно».

* ~Комплименты для поддержки и мотивации~

Помните, что комплименты делают не только для похвалы, но и для мотивации. В сложных ситуациях бывает важно поддержать мужчину, но сделать это ненавязчиво. Восхититесь тем, как он справляется с навалившимися проблемами, дайте положительную обратную связь после сложной задачи — это станет эмоциональной опорой, а собеседник оценит это и запомнит вашу готовность поддержать.

Примеры хороших комплиментов:

«Я не раз убеждался (ась), что ты настоящий боец. Ты сможешь преодолеть и эти препятствия».

«Ты найдешь правильное решение — у тебя всегда хватает мудрости и терпения».

«Ты не один, я верю в тебя и всегда готов (а) поддержать!».

«Ты уже много сделал, это заслуживает огромного уважения. Не стоит останавливаться, нужно идти вперед!».

* ~Комплименты, связанные с интересами мужчины~

Обратите внимание на интересы и увлечения мужчины. Поддержите его первые шаги в новом деле и попробуйте присоединиться, будь то спорт, обучение, коллекционирование или моделирование. Если вы не хотите разделить с ним его хобби, то похвалите его усердие и усидчивость, серьезный подход к делу и первые успехи. Только не пытайтесь сделать вид, что вам интересно, если это не так! Лучше честно признать, что пока ваши знания в этом деле не так широки.

Примеры хороших комплиментов:

«У тебя горят глаза, когда ты говоришь о своем хобби. Меня это вдохновляет».

«У тебя талант к объяснению сложных вещей простым языком. Ты хорошо разбираешься в теме».

«Ты так внимательно относишься к деталям, это меня впечатляет».

«То, чем ты занимаешься, приносит тебе радость и классные эмоции. Я рад (а), что ты нашел свое дело».

«Мне нравится, что ты так увлечен своим хобби — ты очень интересный человек, общаться с тобой — одно удовольствие».

Ошибки при комплиментах.

Комплимент — это тонкое искусство. Неосторожное слово или шутка, неверная интонация, неуместная ситуация — и вы рискуете оставить неприятный осадок у собеседника. Так как мужчины реже получают словесные похвалы, чем женщины, то их самооценку легче задеть.

Не используйте шаблонные и слишком общие комплименты вроде «Ты и так профессионал», «Ты как всегда прав» или «Было понятно, что ты хорошо справишься с задачей», ведь их могут истолковать неправильно.

Основные ошибки



* Неподходящий настрой. Не пытайтесь делать комплимент, если у вас плохое настроение или нет желания сделать человеку приятное. С равнодушным лицом и мыслями, что вы делаете это через силу, вы не добьетесь результата и испортите отношения.



* Шаблонные фразы. Не используйте общие слова вроде «неплохо получилось» или «ты классный», лучше выделите индивидуальные качества и приведите пример из жизни.



* Сравнение с другими. Забудьте о словах «по сравнению с…» и «в отличие от…», когда хвалите человека. Такими выражениями вы можете обесценить его заслуги.



* Шутка или оценка вместо похвалы. Не пытайтесь свести все к шутке, пусть даже для вас она не обидная. «Ты сегодня как никогда стильно выглядишь» и «Ты неожиданно хорошо разобрался в теме» — примеры антикомплиментов, которые могут задеть человека.



* Комплимент с подвохом. Не пытайтесь подколоть мужчину словами вроде «не ожидал (а) от тебя». Это выглядит так, будто вы сомневались в его способностях.