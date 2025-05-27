Краевой фестиваль проекта «Умею плавать» собрал команды из 27 муниципальных образований Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем тг-канале поздравил с высокими результатами команды из Александровского, Соликамского и Кудымкарского округов: «Перед тем, как выйти на дорожки, ребята освоили 36-часовую программу — научились уверенно держаться на воде, плавать, нырять и сдавать нормы ГТО. Многие решили остаться в плавании и начать заниматься профессионально. И важно, что теперь наши дети знают, как безопасно вести себя у воды».