Краевой фестиваль проекта «Умею плавать» собрал команды из 27 муниципальных образований Прикамья

Почти 200 прикамских третьеклассников 2024—2025 учебного года приняли участие в краевом фестивале проекта «Умею плавать». На фестиваль были заявлены команды из 27 муниципальных образований, где реализуется проект.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем тг-канале поздравил с высокими результатами команды из Александровского, Соликамского и Кудымкарского округов: «Перед тем, как выйти на дорожки, ребята освоили 36-часовую программу — научились уверенно держаться на воде, плавать, нырять и сдавать нормы ГТО. Многие решили остаться в плавании и начать заниматься профессионально. И важно, что теперь наши дети знают, как безопасно вести себя у воды».
Напомним, проект реализуется в два этапа — весной и осенью. В этом году научатся плавать около трех тысяч детей. Средства из краевого бюджета, более 14 млн рублей, направляются на оплату аренды спортивных объектов и работу тренера. Объем муниципального софинансирования составил около 6,5 млн рублей. Территории, где нет подходящих бассейнов, отвозят детей на спортивные объекты в близлежащих муниципалитетах.