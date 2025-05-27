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В Москве платформа № 1 на станции Царицыно закрывается на реконструкцию с 1 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Платформа № 1 на станции Царицыно, предназначенная для прибытия в конечный пункт и отправления поездов дальних маршрутов, летом закроется на реконструкцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Это необходимо для проведения работ по интеграции платформы с новым вестибюлем, которые планируется провести в течение трех месяцев — с 1 июня по 1 сентября. Обращаем внимание пассажиров, что в этот период высадка и посадка на некоторые пригородные поезда перенесена на платформы № 2, № 3 и № 4. Четыре электропоезда Курского направления — № 6001 и № 6005 сообщением Царицыно-Серпухов, а также № 6009 и № 6025 сообщением Царицыно-Чехов станут выходить в рейсы с остановочного пункта Покровское вместо Царицыно», — говорится в сообщении.

Также ряд поездов будут следовать от Подольска до Царицыно без остановки, кроме 26—27 июля и 2—3 августа, еще три поезда — № 6019, № 6021 и № 6012 не будут курсировать на участке от Царицыно до Подольска. Для поездов № 6430 Новоиерусалимская — Царицыно и № 6352/6351 Румянцево — Царицыно конечной остановкой станет платформа Москворечье, а Покровское станет конечной для поезда № 6030 Серпухов — Царицыно.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».