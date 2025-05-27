В Москве платформа № 1 на станции Царицыно закрывается на реконструкцию с 1 июня

«Это необходимо для проведения работ по интеграции платформы с новым вестибюлем, которые планируется провести в течение трех месяцев — с 1 июня по 1 сентября. Обращаем внимание пассажиров, что в этот период высадка и посадка на некоторые пригородные поезда перенесена на платформы № 2, № 3 и № 4. Четыре электропоезда Курского направления — № 6001 и № 6005 сообщением Царицыно-Серпухов, а также № 6009 и № 6025 сообщением Царицыно-Чехов станут выходить в рейсы с остановочного пункта Покровское вместо Царицыно», — говорится в сообщении.