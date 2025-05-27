Выплаты семьям погибших на СВО в 2025 году: как получить поддержку от государства

Федеральные и региональные власти не забывают оказывать нуждающимся финансовую поддержку, а выплаты семьям погибших на СВО в 2025 году индексируются и включают несколько видов. Рассказываем, кто и на какие суммы может рассчитывать.
Кто имеет право на выплаты
Семьям ушедших из жизни защитников страны положены социальные и страховые выплаты: как единовременные, так и ежемесячные. Финансовую поддержку могут получить:
- родители не вернувшегося с СВО бойца;
- его супруга;
- не достигший совершеннолетия ребенок военнослужащего;
- ребенок-инвалид;
- а также ребенок до 23 лет, получающий образование очно.
При написании заявления важно указать всех получателей, и выплаты будут распределены в равных долях. Они положены даже в том случае, если боец СВО ушел из жизни спустя год с момента получения военной травмы или умер из-за возникшей при исполнении болезни.
Какие выплаты положены за погибшего на СВО
Семьям павших бойцов положены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Близкие добровольцев могут обратиться в Соцфонд России, родственники военных — в Минобороны. Семьи служивших в МЧС, Нацгвардии и иных ведомствах — по месту прохождения службы.
Региональные выплаты
В каждом российском регионе семьи погибших на СВО защитников могут единовременно получить дополнительные выплаты. Например, Москва и Подмосковье, Тюменская, Магаданская, а также Новосибирская и Владимирская области и Югра выплатят родным бойца 3 млн рублей.
По 2 млн рублей получат семьи умерших военных из Тульской и Ленинградской областей, Татарстана и Кубани, Архангельской, Брянской и Нижегородской областей. Другие регионы выплатят по 1 млн рублей. Узнать точную сумму можно у сотрудников управления соцзащиты или у военкома.
В субъектах России также существуют ежемесячные выплаты близким не вернувшихся из зоны СВО бойцов. За подробностями стоит обратиться в соцзащиту, либо в фонд «Защитники Отечества».
Страховая компенсация
Сумма страховой компенсации в текущем году составила 3,27 млн рублей. На нее вправе рассчитывать супруга с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами или студентами-очниками. А также родители, иждивенцы, дедушка и бабушка, воспитывавшие бойца от трех лет при отсутствии родителей.
Получателями становятся и фактические воспитатели, если боец СВО ушел из жизни после 14 июля 2022 года.
Единовременное пособие
Сумма пособия составляет в 2025 году 5,2 млн рублей. Эту выплату могут получить родители и супруга погибшего бойца СВО, ребенок до 18 лет, ребенок с инвалидностью или студент-очник не старше 23 лет.
Вместе с пакетом документов заявление подают в отделение военкомата или в воинскую часть. Оттуда пакет документов направят страховщику.
Президентская выплата
Сумма поддержки по этому направлению в текущем году составила 5 млн рублей. На выплату вправе полагаться жена и родители бойца, а также ребенок до 18 лет, ребенок с инвалидностью, очный студент до 23-летнего возраста и иждивенцы.
При отсутствии вышеуказанных близких выплата поступает детям старше 18 лет. Если детей нет, то братьям и сестрам умершего. Документы с заявлением подают в воинскую часть, либо же в военкомат.
Поощрение при награждении госнаградой посмертно
Сумма поощрения — пять ежемесячных окладов при награде медалями и орденами. Воинская часть выплачивает жене, родителям военного, его детям и иждивенцам.
Остаток денежного довольствия
Супруге не вернувшегося с СВО бойца выплачиваются его содержание и ежемесячные суммы, которые не успел получить покойный. Если брак не зарегистрирован, то деньги получат дети старше 18 лет, опекуны или родители бойца.
Соответсвующее заявление подается в воинскую часть или в военкомат. Выплаты осуществляет Минобороны.
Оплата надгробия и услуг по погребению
В среднем сумма выплаты на погребение составляет 51 552 рубля, на надгробие — 49 511 рублей. Подтвержденные расходы оплачиваются в установленных властями пределах.
Деньги получают либо родственник, либо взявшая на себя обязательства по погребению организация. Оплата расходов на памятник производится военкоматом после его установки. Получателями считаются жена или представитель по закону.
Ежемесячная компенсация
Компенсация эквивалентна выплатам инвалидам I группы при получении военной травмы, и сумма эта составляет 25 тысяч рублей. Компенсация будет назначена со дня поступления заявления.
На эту выплату могут полагаться дети, родственники и родители военнослужащего. Обратиться за пособием можно в Соцфонд, МФЦ, военкомат или пенсионный орган ведомства, в котором служил погибший, либо оформить заявление на Госуслугах.
Пенсия по потере кормильца
Сумма этой выплаты — 50% от размера довольствия умершего бойца. Рассчитывать на пенсию вправе дети до 18 лет, дети с инвалидностью и студенты-очники, недееспособные члены семьи и иждивенцы. Супруга-домохозяйка вправе получать эту пенсию, если ее общие с бойцом дети не достигли 14 лет.
Что касается добровольцев, то размер пенсии по потере кормильца зависит от причины гибели. Увечье позволяет каждому недееспособному родственнику получать 200% от соцпенсии, а потеря кормильца по болезни — 150%. Обратиться можно в МФЦ и Соцфонд, можно также оформить заявление на Госуслугах.
Пособие на ребенка погибшего бойца СВО
Сумма выплаты составляет 2 942 рубля на несовершеннолетнего ребенка, ребенка-инвалида или студента-очника. За пособием следует обращаться в военкомат или пенсионное отделение ведомства, в котором служил погибший.
Ежегодная компенсация детского отдыха
В 2025 году сумма компенсации составила 38 тысяч рублей, выплачивает ее военкомат или пенсионный отдел структуры, где служил умерший.
Получатели — дети павших на СВО бойцов, которые обучаются по программе общего образования (кроме дошкольной).
Какие документы нужны для подачи заявления
В зависимости от конкретной выплаты, к заявлению нужно приложить определенный пакет документов. Могут потребоваться следующие:
- заявление от членов семьи;
- ксерокопия свидетельства о смерти;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка об обстоятельствах смерти;
- ксерокопия выписки из приказа исключить умершего бойца из списков части;
- ксерокопия рапорта о гибели;
- ксерокопии документов, подтверждающих родственную связь;
- для отчима или мачехи — ксерокопия решения органа опеки;
- для дедушки или бабушки — ксерокопия документа из опеки, который подтверждает отсутствие родителей у бойца;
- справка о получении образования ребенком по очной форме;
- ксерокопия справки ребенка об инвалидности;
- для воспитателя — ксерокопия судебного решения о признании его воспитывавшим умершего бойца от 5 лет до 18-летия;
- заключение ВВК о взаимосвязи увечья или болезни умершего бойца со службой.
Сроки выплат и порядок рассмотрения заявления
Единовременное поощрение с посмертной госнаградой выплачивают до месяца по истечении полугода, когда семья обращается за поддержкой. Выплата средств на похороны и памятник занимает до 30 рабочих дней после даты поступления заявления.
Ежемесячное пособие контрактнику и мобилизованному назначается военкоматом за десять дней от дня подачи документов. Соцфонд принимает решение по добровольцу за пять рабочих дней. Пособие перечисляется с 3 по 25 число ежемесячно.
Решение назначить пособие на ребенка и пенсию по потере кормильца занимает пять рабочих дней с даты поступления заявления и затребованных документов. Выплаты назначают со следующего месяца после гибели бойца СВО, либо с месяца появления на свет ребенка. Деньги выплачивают также в период за пять дней. Пособие и пенсия перечисляются с 3 по 25 число аналогично.
Главное о выплатах семьям погибших на СВО
В условиях проведения СВО государство оказывает особую поддержку семьям погибших защитников. Собрали главное, что стоит запомнить о выплатах:
1. Семьи не вернувшихся с СВО бойцов имеют право получать федеральные и региональные выплаты, компенсации и пособия. Поддержка предназначена родителям погибшего, его жене, детям до 18-летия, детям с инвалидностью и детям на очном образовании.
2. Страховая компенсация на текущий момент составляет 3,4 млн рублей, в то время как единовременное пособие — 5,2 млн рублей. Президентская выплата равна 5 млн рублей, размер региональной — от 1 до 3 млн рублей.
3. Помимо единовременных компенсаций, семье полагается остаток денежного довольствия бойца. Можно оформить пенсию по потере кормильца, а также пособие на ребенка и ежемесячную компенсацию. Кроме того, можно компенсировать похороны, стоимость памятника и летний отдых детей погибшего бойца СВО.