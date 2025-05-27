Деньги за лайки на маркетплейсах: как не попасть на удочку мошенников в Telegram

Мошенники придумали новую схему обмана через Telegram: теперь они представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают заработать на лайках. После ответа на сообщение, предлагается выполнить ряд заданий за который обещают заплатить человеку некую сумму денег. И как только жертва оказывается на крючке, аферисты требуют выкупить товар, приобрести премиум-аккаунты или скачать приложение, которое содержит вирусы. «Вечерняя Москва» связалась с представителями интернет-магазинов, чтобы выяснить, как работает схема и как распознать мошенников.