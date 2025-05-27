Деньги за лайки на маркетплейсах: как не попасть на удочку мошенников в Telegram

Мошенники придумали новую схему обмана через Telegram: теперь они представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают заработать на лайках. После ответа на сообщение, предлагается выполнить ряд заданий за который обещают заплатить человеку некую сумму денег. И как только жертва оказывается на крючке, аферисты требуют выкупить товар, приобрести премиум-аккаунты или скачать приложение, которое содержит вирусы. «Вечерняя Москва» связалась с представителями интернет-магазинов, чтобы выяснить, как работает схема и как распознать мошенников.
Как правило, команды по защите клиентов постоянно изучают новые случаи обманов, совершенствует системы и вводят новые меры защиты, чтобы обезопасить площадку. Чаще всего мошенники используют социальную инженерию и работают за пределами площадки, поэтому в пресс-службе Ozon рекомендовали не терять бдительности при получении нетипичных предложений от маркеплейсов:
— Пользователя должно насторожить предложение в мессенджере о подработке, а также сообщения от незнакомого человека с розыгрышем призов или «выгодным предложением». Рекомендуем обращать внимание на аккаунты отправителя и никогда не переходить по ссылкам, которые похожи, но отличаются от официального адреса маркетплейса, — пояснили в компании.
Помимо этого, человек всегда должен помнить о базовых правилах цифровой грамотности, которые помогут обезопасить онлайн-покупки:
не соглашаться на подозрительные предложения о работе;не передавайте свои персональные данные незнакомым людям, включая адрес, номер телефона, пароли, одноразовые коды, данные банковской карты и любую другую информацию.
А представители Wildberries и Russ напомнили, что бдительность самих пользователей должна оставаться ключевым фактором в противодействии социальной инженерии и мошенничеству:
— Если предложение выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, это уловка. Интернет-магазин никогда не предоставляет никаких услуг через сторонние ресурсы, Telegram или другие мессенджеры, поэтому необходимо всегда проверять актуальность любых предложений на нашем официальном сайте или в приложении.
Она сменила фамилию, он подал в суд: что произошло после стрельбы у офиса Wildberries.
Среди основных признаков мошенничества в пресс-службе назвали:
подозрительно выгодные условия заработка;ссылки на сторонние сайты;требование выполнить задание, внести деньги или сообщить коды доступа или другие данные;общение вне официальных каналов Wildberries.
— Если вы подозреваете, что общаетесь с мошенником, стоит немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с организацией, представителем которой назвался злоумышленник. Сотрудники Wildberries общаются с клиентами исключительно через официальный чат поддержки на сайте или в приложении, — напомнили в компании.
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