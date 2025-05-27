Центр защиты персональных данных сказал белорусам о попытках мошенников получить доступ к контактам клиентов сервиса «Европочта»

НЦЗПД предупредил белорусов об утечке персональных данных у сервиса «Европочта». Подробности обнародовали в пресс-службе Национального центра защиты персональных данных.
«Центр получил уведомление от владельца сервиса “Европочта” о нарушении системы защиты персональных данных», — уточнили в сообщении.
Говорится, что в момент отправки уведомлений, касающихся поступления отправления клиентам сервиса от имени «Пошты Беларусi», проводился перехват мобильных номеров. Кроме того, проводилась рассылка фишинговых сообщении.
В пресс-службе Центра заметили, что со стороны владельца сервиса были оперативно предприняты меры, связанные с блокировкой возможности перехвата номеров мобильных телефонов клиентов.
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