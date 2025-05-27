Созданы топливные ячейки, втрое превосходящие литиевые батареи по плотности энергии

В процессе работы этого источника питания молекулы кислорода и воды постоянно взаимодействуют с ионами натрия, проходящими через мембрану, что приводит к образованию натриевой щелочи и выделению больших количеств энергии. Эту щелочь можно запасать для использования в промышленности или же выбрасывать в воздух подобно выхлопу самолетов, в результате чего она будет нейтрализовать углекислый газ и превращать его в обычную соду, что благотворно будет влиять на климат Земли.