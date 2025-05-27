Трое жителей Уфы погибли в страшном ДТП в Самарской области

27 мая на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области произошла страшная авария, унесшая жизни трех уфимцев. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, медики и пожарные-спасатели.
Причины ДТП устанавливаются.
Причины трагического ДТП пока устанавливаются — ГУ МВД России по Самарской области еще не предоставило официального комментария.
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