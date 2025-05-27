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В центре Воронежа 28 мая запретят парковку

Оставить машину нельзя будет на отдельных участках в районе Кольцовского сквера.

Источник: телеграм-канал "Управление дорожного хозяйства Воронежа"

Днем в четверг, 28 мая, будет запрещена парковка практически в самом центре Воронежа — на отдельных участках в районе Кольцовского сквера. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Машины нельзя будет оставлять с 5.00 до 19.00 у домов № 11 Г и № 12 по площади Ленина. Причем, запретят не только парковаться в этих местах центра Воронежа, но даже просто останавливать машину.

— Запрет парковки и остановки будут необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения в период празднования Дня пограничника, — пояснили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.