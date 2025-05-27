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Единую карту петербуржца выпустят и для жителей Ленобласти

Петербург и Ленинградская область договорились о создании первой единой карты агломерации, которая будет действовать в обоих регионах.

Источник: Александр ДроZденко / Telegram

Соответствующее соглашение губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко подписали 27 мая в Смольном, сообщили в городской администрации.

На базе «Единой карты петербуржца» выпустят карту жителя Ленинградской области — ЕКП «Ленинградская». Ее владельцы получат доступ к скидкам и бонусам партнеров петербургской карты, смогут записать на нее Единый социальный проездной Ленобласти, получить кешбэк на оплату проезда и платить им в областных автобусах.

Граждане «серебряного возраста» из обоих регионов с помощью этой карты смогут бесплатно посещать известные музейные комплексы Ленинградской области. Их список будет опубликован на портале и в мобильном приложении ЕКП. Также держатели ЕКП «Ленинградская» смогут пользоваться сервисами ЕКП «Афиша», «Городской диалог», «Магазин поощрений», «Активность» в мобильном приложении.

Оформить карту для жителей Ленобласти можно будет с 1 июня. Для этого понадобятся паспорт и СНИЛС. Первым эмиссию ЕКП «Ленинградская» начнет банк «Санкт-Петербург». А для оплаты в областном транспорте нужно будет зарегистрировать свою ЕКП как ЕКП «Ленинградская» в личном кабинете на портале ekp.spb.ru или в центре социальной защиты населения Ленинградской области.

«Спасибо, что поддержали предложение о запуске ЕКП “Ленинградская”, которую мы создали на базе действующей инфраструктуры “Единой карты петербуржца”. Она показала себя очень эффективно», — сказал Дрозденко.

Проект «Единая карта петербуржца» недавно отметил 6-летие. На сегодняшний день ее держателями стали более 1,8 миллиона человек.