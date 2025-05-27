Единую карту петербуржца выпустят и для жителей Ленобласти

Оформить карту для жителей Ленобласти можно будет с 1 июня. Для этого понадобятся паспорт и СНИЛС. Первым эмиссию ЕКП «Ленинградская» начнет банк «Санкт-Петербург». А для оплаты в областном транспорте нужно будет зарегистрировать свою ЕКП как ЕКП «Ленинградская» в личном кабинете на портале ekp.spb.ru или в центре социальной защиты населения Ленинградской области.