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В Батайске роддом временно прекратит работу

Роддом Батайска закрывается со 2 июня по 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

Родильный дом Батайска временно прекратит работу со 2 июня по 6 июля. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Причиной временного закрытия стала плановая санитарная обработка. На этот период рожениц будут ждать в других медицинских учреждениях в Ростове-на-Дону. Так, женщин примут в Городской больнице № 20, ЦГБ им. Н. А. Семашко, Городской больнице № 6 и Областном перинатальном центре.

Все роженицы будут обеспечены необходимой медицинской помощью в полном объеме. Для экстренных случаев организована специальная служба доставки.

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