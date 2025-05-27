В Батайске роддом временно прекратит работу

Родильный дом Батайска временно прекратит работу со 2 июня по 6 июля. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Причиной временного закрытия стала плановая санитарная обработка. На этот период рожениц будут ждать в других медицинских учреждениях в Ростове-на-Дону. Так, женщин примут в Городской больнице № 20, ЦГБ им. Н. А. Семашко, Городской больнице № 6 и Областном перинатальном центре.
Все роженицы будут обеспечены необходимой медицинской помощью в полном объеме. Для экстренных случаев организована специальная служба доставки.
Подпишись на нас в Telegram.