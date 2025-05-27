Понадобятся пиво и бензин: что делать, если участок заполонили испанские слизни

— Можно взять старую телогрейку, намочить ее в воде и положить где-нибудь рядом с зеленью. Слизни на ней соберутся. Кстати, увидеть, были они у приманки или нет, можно утром: они оставляют за собой склизкую дорожку, и она блестит на солнце. По этим дорожкам можно понять, насколько много слизней и где они прячутся, — порекомендовал журналист.