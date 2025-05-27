Понадобятся пиво и бензин: что делать, если участок заполонили испанские слизни

В Москву могут массово приползти испанские слизни вида Arion vulgaris, особи которого достигают до 15 сантиметров в длину, предупредил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский. Если в столице установится влажная и теплая погода, то их «нашествие» может начаться уже во второй половине июня. Чем опасны испанские слизни и как с ними бороться, «Вечерней Москве» рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев.
Чем опасны испанские слизни.
Эксперт напомнил, что массовое «нашествие» испанских слизней уже случалось — прошлым летом.
— Если будет дождливое лето, много сырости, тогда случится рост их численности. Слизни, как и улитки, гермафродиты. Они массово плодятся, ведь им не нужна пара для того, чтобы продолжить свой род. Но их популяция будет зависеть в первую очередь от погодных условий, — отметил собеседник «ВМ».
По его словам, испанские слизни относятся к так называемым инвазивным видам. Их запрещено перевозить из других стран, так как они могут размножиться и вытеснить аборигенную флору и фауну. Предположительно, испанские слизни попали в Россию вместе с посадочным материалом из-за границы. К инвазивным видам, к примеру, также относятся американская норка и борщевик Сосновского.
— Плохо еще то, что эти слизни иногда скрещиваются с аборигенными видами. Кстати, они не испанские на самом деле. Хоть они так и называются, на самом деле они происходят из Южной Европы, — добавил натуралист.
Испанские слизни опасны тем, что поедают все, что встречают на своем пути. Они могут съесть даже птенцов гнездящихся на земле птиц.
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— Это как Мамай прошел: они объедают листву, растения, фрукты, овощи. Все это может очень сильно пострадать от испанских слизней, — объяснил Хабургаев.
Как избавиться от слизней.
Бороться с испанскими слизнями тяжело, но нужно. Для этого необходимо соорудить для них приманку, а потом поштучно их уничтожить.
— Можно взять старую телогрейку, намочить ее в воде и положить где-нибудь рядом с зеленью. Слизни на ней соберутся. Кстати, увидеть, были они у приманки или нет, можно утром: они оставляют за собой склизкую дорожку, и она блестит на солнце. По этим дорожкам можно понять, насколько много слизней и где они прячутся, — порекомендовал журналист.
Увы, большинство хищников в природе не ест испанских слизней. Но ими могут «полакомиться» ежики и иногда жабы, а также некоторые виды птиц, например, черный дрозд.
— Для борьбы с испанскими слизнями есть различные химикаты, но я предпочитаю ими не пользоваться. У них могут быть свои побочные, не очень желательные эффекты. К тому же если средство ядовито для какого-то вида беспозвоночных, то оно, как правило, ядовито для всех представителей этого класса, — предупредил собеседник «ВМ».
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В народе рекомендуют посыпать испанских слизней солью или содой, от воздействия с которой они практически мгновенно погибают. Хабургаев слышал об этом методе, но не проверял его.
— Слизни обожают запах пива. Так что, чтобы их собрать, можно вымочить в этом напитке какие-нибудь тряпки и разложить их по участку — они сразу «прибегут», — рассказал эксперт.
Впрочем, такая практика может привести и к неожиданным последствиям. В Великобритании был случай, когда англичане оставили в своих дворах миски с пивом для слизней. Вот только напиток выпили ежики — опьянели и стали бродить по садам.
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— Лучше всего после того, как собрали слизней, бросить их в баночку с бензином, — посоветовал Хабургаев.
Зоолог Илья Гомыранов также сообщил, что уже в мае в столичном регионе начнут просыпаться испанские слизни. Они безопасны для человека, но могут нанести серьезный вред сельскохозяйственным культурам.