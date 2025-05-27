Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картошки и свеклы в Беларуси. Подробности сообщил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик, пишет БелТА.
По его словам, задача аграриев по урожаю состоит примерно в 11 миллионах тонн зерна вместе с рапсом.
— Ставим задачу получить не менее 1 миллион тонн картофеля в сельскохозяйственных организациях, а также не менее 300 тысяч тонн овощей, — уточнил представитель Минсельхозпрода.
Лешик добавил, что стабилизационные фонды дают возможность обеспечивать внутренний рынок Беларуси качественной продукцией, «борщевым набором». Он заверил, что со стороны белорусских аграриев будет сделано все, чтобы предоставить белорусам продукты питания по доступным ценам.
Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия обратил внимание, что для обеспечения внутреннего рынка сахаром, а также для стабильной высокой планки экспорта и возможности загрузить работой четыре белорусских сахарных комбината и завода, нужно получить не менее пяти миллионов тонн свеклы.
— Эта задача стоит некой константой. В физическом весе на текущий год также планируем получить порядка 5,1 миллиона тонн сладких корнеплодов, — пояснил Николай Лешик.
Ранее президент России Владимир Путин удивился, когда ему сказали, что в Беларуси закончилась картошка.
Вместе с тем Путин озвучил слова Лукашенко про белорусскую картошку, проданную в Россию.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.
Кроме того, Лукашенко сказал, как получить небывалый урожай картошки.