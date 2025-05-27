Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картошки и свеклы в Беларуси

Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия обратил внимание, что для обеспечения внутреннего рынка сахаром, а также для стабильной высокой планки экспорта и возможности загрузить работой четыре белорусских сахарных комбината и завода, нужно получить не менее пяти миллионов тонн свеклы.