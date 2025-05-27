В Татарстане учителям в 10 раз увеличат надбавку за ГИА

Учителям в Татарстане заметно прибавят надбавку за ГИА. Об этом указано в постановлении Кабмина РТ. Теперь педагогам будут доплачивать по 200 рублей за час работы.
Таким образом, надбавка увеличилась более чем в 10 раз. Ранее учителям за ГИА доплачивали 19,26 рублей за один час. Сейчас же дневная выплата может достигать 1200 рублей.
Теперь по суммам надбавки учителям за ГИА Татарстан вошел в пятерку лидеров в стране. Больше получают только преподаватели в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Якутии.