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В Челябинской области в этом году откроют 12 новых пляжей

Новые пляжи откроют в десяти муниципалитетах.

Источник: Агентство «Москва»

Как уточнили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, двенадцать мест для отдыха обустроят на территориях Карабаша, Кыштыма, Снежинска, Троицка, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Красноармейского, Кунашакского и Нагайбакского районов.

Оборудуют точки для загорания и купания граждан либо там, где пляжей нет совсем, либо в неофициальных местах, где люди уже отдыхают. Однако, как вы понимаете, такие места зачастую не являются безопасными (из-за животных, находящихся рядом предприятий, гор мусора на берегу и на дне). Тогда властям придётся взять на себя облагораживание территории, её благоустройство, завоз песка или камня, обработку от паразитов.

Подобная деятельность ведётся на Южном Урале системно с 2020 года. По словам губернатора Алексея Текслера, муниципалитеты регулярно получают выплаты и материальную помощь. Благодаря этому в 2023—2024-м годах на территории Челябинской области открылись 24 новых пляжа — все благоустроенные и готовые принимать отдыхающих.