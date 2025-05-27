В Челябинской области в этом году откроют 12 новых пляжей

Оборудуют точки для загорания и купания граждан либо там, где пляжей нет совсем, либо в неофициальных местах, где люди уже отдыхают. Однако, как вы понимаете, такие места зачастую не являются безопасными (из-за животных, находящихся рядом предприятий, гор мусора на берегу и на дне). Тогда властям придётся взять на себя облагораживание территории, её благоустройство, завоз песка или камня, обработку от паразитов.