Участок у «Атакента» в Алматы изымут для госнужд

— Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у товарищества с ограниченной ответственностью «Atakent Asia Development» площадью 1,4617 га, расположенного по адресу: Бостандыкский район, улица Тимирязева, 42/23, для строительства выставочного зала, — говорится в документе.