Бывший полицейский в Азове попался на сливе секретных данных

Известно, что бывший инспектор паспортного стола зимой текущего года скопировал данные из служебной базы. Затем он передал сведения о судимости местного жителя своему знакомому, что является серьезным нарушением. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. В отношении бывшего правоохранителя завели дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».