Бывший полицейский в Азове попался на сливе секретных данных

В Азове возбуждено уголовное дело против бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в незаконном доступе к конфиденциальной информации. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Ростовской области.
Известно, что бывший инспектор паспортного стола зимой текущего года скопировал данные из служебной базы. Затем он передал сведения о судимости местного жителя своему знакомому, что является серьезным нарушением. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. В отношении бывшего правоохранителя завели дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.
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