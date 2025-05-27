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Бывший полицейский в Азове попался на сливе секретных данных

Уголовное дело за утечку: как бывший инспектор из Азова нарушил закон.

Источник: Комсомольская правда

В Азове возбуждено уголовное дело против бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в незаконном доступе к конфиденциальной информации. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Ростовской области.

Известно, что бывший инспектор паспортного стола зимой текущего года скопировал данные из служебной базы. Затем он передал сведения о судимости местного жителя своему знакомому, что является серьезным нарушением. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. В отношении бывшего правоохранителя завели дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

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