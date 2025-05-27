Почему перловку называют царской крупой, в чем ее польза и вред для организма

На волну популярности перловку вознес Петр I. Государь очень любил кашу из этой крупы, вот почему ее стали называть царской. В 1930-е годы в СССР наладили сельскохозяйственный выпуск перловки в больших масштабах. Эту крупу активно использовали в общественном питании, ввели в рацион школьников, отдыхающих в санаториях, военнослужащих и заключенных.