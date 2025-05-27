МАЗ создал мусоровоз будущего, который будет тихо работать во дворах жилых домов

В сообщении сказано, что на выставке в московском Международном выставочном центре «Крокус Экспо» был представлен первый белорусский мусоровоз с электрическим приводом MAZ-GTe. Отмечается, что новинка была разработана при учете высоких современных требований к технике как для города, так и тяжелых условий сбора и вывоза бытовых отходов.