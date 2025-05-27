МАЗ создал мусоровоз будущего, который будет тихо работать во дворах жилых домов. Подробности сообщили в пресс-службе Минского автомобильного завода.
В сообщении сказано, что на выставке в московском Международном выставочном центре «Крокус Экспо» был представлен первый белорусский мусоровоз с электрическим приводом MAZ-GTe. Отмечается, что новинка была разработана при учете высоких современных требований к технике как для города, так и тяжелых условий сбора и вывоза бытовых отходов.
«MAZ-GTe с задней загрузкой ТКО скомпонован на шасси 6 на 2. Автомобиль имеет высокую маневренность, уменьшенный радиус разворота, эффективное распределение нагрузки по осям», — отметили в медиацентре Минского автомобильного завода.
Говорится, что объем кузова составляет 20 кубических метров, а технически допустимая масса загружаемых отходов указана до десяти тонн. Кроме того, автомобиль оснастили универсальными захватами для возможности обслуживания различных видов контейнеров вместимостью до двух кубических метров. Время загрузки контейнера составляет 15 секунд.
В организации обратили внимание, что для удобства оператора была применена новая откидная конструкция заднего борта. Это в разы понижает погрузочную высоту крупногабаритного ТКО. Также отмечается, что на автомобиле установлен электродвигатель, что обеспечивает тихую работу на внутридворовых территориях и снижение выбросов.
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