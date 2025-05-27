Около 200 Мэрилин на одном пляже: костюмированный заплыв в Ирландии

На пляже Балкаррик в ирландском поселке Донабейт во второй раз прошел Благотворительный заплыв Мэрилин Монро. Участницы повторили образ легендарной голливудской звезды, надев ретрокупальники, платья и белые парики и накрасив губы алой помадой. В этот раз к акции присоединилось около 200 женщин.
Аналогичный проект под названием Marilyn Jetty Swim существует в Южной Австралии с 2014 года и помогает собрать средства для борьбы с раком груди. Его организовала Сара Тинни, которая потеряла мать из-за онкологического заболевания. Она выбрала для благотворительного заплыва комичный образ и пригласила других двойников, чтобы остаться неузнанной. В итоге наряд Мэрилин стал символом красоты и силы всех женщин, столкнувшихся с опасной болезнью.
Все средства с ирландского заплыва направят в учебную больницу Mater в Дублине, которая принимает женщин со всей страны. Финансовая помощь позволит продолжить исследования рака груди, ускорить диагностику и найти новые методы лечения. Больница также вложит средства в улучшение бытовых условий и поддержку семей пациентов.