Около 200 Мэрилин на одном пляже: костюмированный заплыв в Ирландии

Аналогичный проект под названием Marilyn Jetty Swim существует в Южной Австралии с 2014 года и помогает собрать средства для борьбы с раком груди. Его организовала Сара Тинни, которая потеряла мать из-за онкологического заболевания. Она выбрала для благотворительного заплыва комичный образ и пригласила других двойников, чтобы остаться неузнанной. В итоге наряд Мэрилин стал символом красоты и силы всех женщин, столкнувшихся с опасной болезнью.