Участники второго потока программы «Время героев» начнут обучение в июне

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Все 85 участников, которые были отобраны на второй поток программы «Время героев», приступят к обучению в июне, сообщается в официальном Telegram-канале программы.
«Восемьдесят пять человек были отобраны на второй поток президентской программы “Время героев” и приступят к обучению уже в июне этого года», — говорится в сообщении.
Обор слушателей второго потока осуществлялся из разных категорий участников — как из тех, кто ранее подавал заявку, так и из числа новых кандидатов.
«Все, кто в процессе отбора на первый поток не смог завершить процедуру отбора, получили такую возможность. Для участников СВО, находящихся на передовой, также была предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование», — говорится в Telegram-канале.
Кроме того, отдельно рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе.
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.