Сергей Царев сменил Михаила Шейфера на посту главврача Самарской областной психбольницы ещё 13 мая

На церемонии представления Денис Бутолин выразил благодарность прежнему руководителю — Михаилу Шейферу, который возглавлял больницу с 2001 года, а в целом работал в ней с 1977 года. Под его руководством было отремонтировано 90% отделений, открыты новые корпуса, созданы юридическая и социальная службы, восстановлен больничный храм.