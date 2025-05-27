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Сергей Царев сменил Михаила Шейфера на посту главврача Самарской областной психбольницы ещё 13 мая

Сергей Царев сменил Михаила Шейфера на посту главврача Самарской областной психбольницы 13 мая.

Источник: МК.RU Самара

Практически две недели СМИ не замечали новость об отставке с руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая психиатрическая больница» её бессменного главного врача — Михаила Шейфера. А между тем, на странице учреждения во «ВКонтакте» она появилась день-в-день: 13 мая.

Новым руководителем стал Сергей Царев — кандидат медицинских наук с 25-летним стажем и последние шесть лет — руководитель Чапаевского наркодиспансера.

13 мая врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин представил коллективу Самарской областной клинической психиатрической больницы нового руководителя — Сергея Царёва. Чиновник мотивировал замену плановой ротацией кадров в региональном здравоохранении.

Сергей Царёв — выпускник Самарского государственного медицинского университета 1996 года, кандидат медицинских наук, доцент кафедры организации здравоохранения СамГМУ. За плечами нового руководителя — более 70 научных публикаций и многолетний практический опыт. Последние 6 лет он возглавлял Чапаевский наркологический диспансер, а ранее работал в Самарском областном наркологическом диспансере.

«Для меня большая честь возглавить учреждение с богатой историей и профессиональным коллективом, — отметил Царёв. — Уверен, что вместе мы сможем продолжить развитие психиатрической службы региона, сохранив при этом традиции внимательного отношения к пациентам и заботы о сотрудниках».

На церемонии представления Денис Бутолин выразил благодарность прежнему руководителю — Михаилу Шейферу, который возглавлял больницу с 2001 года, а в целом работал в ней с 1977 года. Под его руководством было отремонтировано 90% отделений, открыты новые корпуса, созданы юридическая и социальная службы, восстановлен больничный храм.

«Самое главное достижение — это сохранённый профессиональный коллектив, который относится к своей работе как к важному и богоугодному делу», — подчеркнул Шейфер, поблагодарив коллег за многолетнюю совместную работу.

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