В зоне СВО погиб контрактник из Башкирии Виль Исхаков

В селе Шарипово Кушнаренковского района Башкирии состоялась прощальная церемония с военнослужащим Вилемом Исхаковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава района Марат Латыпов.
По словам районного руководителя, контрактник достойно исполнил свой воинский долг, отдав жизнь за защиту национальных интересов страны. Латыпов подчеркнул, что погибший являл собой образец подлинного патриотизма и героизма, а его стойкость и верность Отечеству заслуживают глубокого уважения.
— Память о подвиге нашего земляка будет навсегда вписана в историю Кушнаренковского района, — написал Латыпов.
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