На особом контроле — безопасный отдых. Профсоюзы проводят мониторинги детских лагерей и центров

«О первых итогах говорить пока преждевременно. Но, безусловно, пристальное внимание — тем вопросам, которые наиболее часто встречались в прошлом сезоне. Тщательной проверке подвергаем оборудование детских игровых и спортивных площадок. Смотрим на состояние корпусов и комнат, других помещений, где будут находиться дети и работники учреждений. В прошлом году представители профсоюзов посетили 153 оздоровительных лагеря и центра, где выявили 524 нарушения и 8 единиц неисправного оборудования. В большинстве случаев видим, что слабым местом учреждений является своевременное и правильное оформление документации, касающейся вопросов охраны труда, надлежащее проведение инструктажа сотрудников. Также возникают вопросы с обеспечением и учетом средств индивидуальной защиты, контроля за их применением. Каждое выявленное нарушение остается на контроле профсоюзов. Вместе с тем отмечу, что недочеты оперативно устраняются. И там, где необходима наша помощь, мы всегда подставляем плечо. Всегда при посещении учреждений оказываем консультативную помощь учреждениям», — рассказал Павел Манько.