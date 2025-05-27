На особом контроле — безопасный отдых. Профсоюзы проводят мониторинги детских лагерей и центров

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии летних каникул профсоюзы проводят мониторинги детских оздоровительных лагерей и центров. На особом контроле как безопасный отдых ребят, так и условия труда персонала. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько пояснил, что первые мониторинги детских оздоровительных лагерей уже начались. Они завершатся к середине июня.
«О первых итогах говорить пока преждевременно. Но, безусловно, пристальное внимание — тем вопросам, которые наиболее часто встречались в прошлом сезоне. Тщательной проверке подвергаем оборудование детских игровых и спортивных площадок. Смотрим на состояние корпусов и комнат, других помещений, где будут находиться дети и работники учреждений. В прошлом году представители профсоюзов посетили 153 оздоровительных лагеря и центра, где выявили 524 нарушения и 8 единиц неисправного оборудования. В большинстве случаев видим, что слабым местом учреждений является своевременное и правильное оформление документации, касающейся вопросов охраны труда, надлежащее проведение инструктажа сотрудников. Также возникают вопросы с обеспечением и учетом средств индивидуальной защиты, контроля за их применением. Каждое выявленное нарушение остается на контроле профсоюзов. Вместе с тем отмечу, что недочеты оперативно устраняются. И там, где необходима наша помощь, мы всегда подставляем плечо. Всегда при посещении учреждений оказываем консультативную помощь учреждениям», — рассказал Павел Манько.
Задать свой вопрос, проконсультироваться или сообщить об условиях и охране труда в конкретной организации можно по телефону: 8 801 100 1111. Обращения принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15.
Профсоюзы не только проводят мониторинги безопасности, но и активно подключаются в наведении порядка на территориях детских лагерей. Еще в апреле Федерация профсоюзов запустила акцию «Чисто! Проф! Союз!», в рамках которой в том числе представители профсоюзов благоустраивали учреждения, помогали персоналу восстановиться после зимы. Такие акции уже прошли в каждой области. Необходимая помощь будет оказываться на протяжении всего детского оздоровительного сезона.
Активную работу во время летних каникул учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов ведет и спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси. Так, ожидается, что в этом году порядка 15 тыс. учащихся спортшкол профсоюзов отдохнут и повысят свое спортивное мастерство в спортивно-оздоровительных лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием. -0-