Беларусь в ответ на санкции ЕС сняла ограничения на ввоз в страну картофеля, лука, капусты и яблок

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси подписал постановление от 27 мая 2025 года № 287 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.
Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из нашей страны.
«В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС. Постановление от 27 мая 2025 года № 287 “Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2021 года № 700” подписал премьер-министр», — сообщили в пресс-службе.
Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран. -0-