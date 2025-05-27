Беларусь в ответ на санкции ЕС сняла ограничения на ввоз в страну картофеля, лука, капусты и яблок

Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран.