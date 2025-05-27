От планирования семьи до лечения опухолей: где могут пригодиться исследования генов?

Сегодня генетические исследования — это уже не выдумка из футуристического фильма, а реальность белорусов. В каких ситуациях их стоит проводить и что таким образом можно узнать? В проекте «Честный рассказ» объяснила Людмила Макарина-Кибак, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси.
Планирование семьи.
— Генетические исследования имеют большую пользу, например, при планировании семьи. Допустим, молодые люди знают, что определенного рода заболевания были у близких либо далеких родственников. Пара сама по себе здорова, но боится, что у них родится ребенок, к примеру, с сахарным диабетом — потому что у кого-то в семье он был. Можно узнать, будет ли у ребенка такая патология, посмотреть, не являются ли супруги носителями генов определенных заболеваний. Есть такие заболевания, когда у родителя одна генетическая цепочка цела, а вторая — повреждена, и у второго так же. В каждом четвертом случае либо заболевание будет проявляться, либо ребенок будет его носителем.
При планировании семьи очень полезен генетический анализ на так называемые тромбозы, если случаются частые выкидыши. После обследования в Институте генетики и цитологии около 20 тыс. женщин уже выносили и родили здоровых младенцев.
Лечение опухолей.
— Хорошо проводить исследования тем людям, которые страдают серьезными заболеваниями. Такими, например, как опухоли различных органов. Опухоли генетически предрасположены. Чтобы был персонализированный подход к лечению каждого пациента, очень хорошо провести генетическое исследование и подобрать индивидуальное лечение.
Отвечает организм или нет?
— Одно из направлений — фармакогенетика.
Взять, к примеру, поражение суставов, особенно у детей. У нас проводилось такое исследование. Если у ребенка ревматоидный артрит, ему назначается длительная гормональная терапия, и врачи видят, что она долго не работает — побочка проявляется, а желательного эффекта нет, — тогда проводится генетическое исследование на «ответчики» и «неответчики». То есть отвечает организм на действие этого препарата или нет. Если видим, что нет, его меняют на другой.
Орфанные заболевания.
— Есть такие очень серьезные заболевания, как орфанные. В таких случаях без генетики никуда, потому что это именно генетические «поломки». Чтобы подобрать правильное лечение, надо выяснить причину недуга.
И даже психиатрия.
— Мы работаем с коллегами-психиатрами. Есть заболевания, которые должны быть подтверждены или исключены генетически. Например, эпилепсия. Она генетически предрасположена или возникла из-за травмы, еще какого-то состояния? Такие исследования у нас тоже проводились, получены серьезные результаты.
Подробнее смотрите в видео БЕЛТА.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
Читайте также:
Как загар и родинки связаны с меланомой? Рассказывает онколог.
Почему гипертензия убивает молча? Объясняет доктор медицинских наук.
Вы знали, что псориаз угрожает суставам? Рассказываем о болезни коротко и понятно.