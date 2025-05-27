От планирования семьи до лечения опухолей: где могут пригодиться исследования генов?

— Генетические исследования имеют большую пользу, например, при планировании семьи. Допустим, молодые люди знают, что определенного рода заболевания были у близких либо далеких родственников. Пара сама по себе здорова, но боится, что у них родится ребенок, к примеру, с сахарным диабетом — потому что у кого-то в семье он был. Можно узнать, будет ли у ребенка такая патология, посмотреть, не являются ли супруги носителями генов определенных заболеваний. Есть такие заболевания, когда у родителя одна генетическая цепочка цела, а вторая — повреждена, и у второго так же. В каждом четвертом случае либо заболевание будет проявляться, либо ребенок будет его носителем.