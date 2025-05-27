Во Франции и Испании обнаружены древнейшие орудия труда из китовой кости

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Европейские антропологи обнаружили на нескольких прибрежных стоянках древних людей на юге современной Франции и в северных регионах Испании большое число орудий труда, изготовленных из костей кашалотов, финвалов и других крупных китов, живших в морях Земли около 19−20 тыс. лет назад. Это делает их самыми древними инструментами из китовой кости, пишут ученые в статье в научном журнале Nature Communications.
«Проведенные нами замеры указывают на то, что древние жители южной части Бискайского залива начали использовать кости китов в своем быту примерно 19−20 тыс. лет назад, что делает их древнейшим примером подобных костяных орудий труда. Это указывает на то, что подобные традиции появились примерно в то же время, когда завершился последний ледниковый максимум и уровень моря начал постепенно расти», — говорится в исследовании.
Открытие было совершено группой антропологов под руководством научного сотрудника Тулузского университета (Франция) Жана-Марка Петильона при изучении большого числа костяных артефактов, найденных на территории нескольких прибрежных стоянок древних людей, обитавших в конце верхнего палеолита у берегов современного Бискайского залива. Историки достаточно давно предполагают, что эти люди могли использовать кости морской фауны, в том числе и китов, для производства орудий труда.
В пользу этого говорит то, что на территории этих стоянок антропологи неоднократно находили необработанные кости китов, а также фрагменты их зубов и раковины рачков-балянусов, живущих на шкуре китообразных. Для проверки этих теорий исследователи собрали и всесторонне изучили около 80 предположительных орудий труда и фрагментов китовой кости, найденных в 26 пещерах и стоянках древних людей в испанской Кантабрии и на юге Франции.
Для раскрытия природы этих артефактов ученые измерили то, как много атомов «тяжелого» углерода-13 и азота-15 присутствует в этих костях. Доли этих изотопов заметным образом отличаются для разных представителей сухопутной и морской фауны, что позволяет определить видовую принадлежность их предположительных останков. В общей сложности, ученым удалось получить эти данные для 55 артефактов, 85% были изготовлены из костей как минимум шести разных видов китообразных.
В частности, самые древние из этих орудий труда, чей возраст составляет 19−20,5 тыс. лет, были изготовлены из костей финвалов. В последующие эпохи собиратели начали использовать кости кашалотов, а также гренландских и синих китов, которые встречаются у берегов Бискайского залива и сегодня. Как именно древние люди добывали китовую кость, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что ее источником служили туши выброшенных на берег китов, чьи необычно крупные и прочные кости привлекали внимание древних людей на протяжении как минимум 4−5 тыс. лет, подытожили антропологи.