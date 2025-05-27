Во Франции и Испании обнаружены древнейшие орудия труда из китовой кости

В частности, самые древние из этих орудий труда, чей возраст составляет 19−20,5 тыс. лет, были изготовлены из костей финвалов. В последующие эпохи собиратели начали использовать кости кашалотов, а также гренландских и синих китов, которые встречаются у берегов Бискайского залива и сегодня. Как именно древние люди добывали китовую кость, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что ее источником служили туши выброшенных на берег китов, чьи необычно крупные и прочные кости привлекали внимание древних людей на протяжении как минимум 4−5 тыс. лет, подытожили антропологи.