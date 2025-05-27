В Ростовской области назначили и.о. министра сельского хозяйства

В правительстве Ростовской области произошли кадровые изменения. Первый заместитель бывшего министра Ольга Горбанева назначена исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия донского региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале донского правительства.
Назначение связано с уголовным делом в отношении предыдущего министра Константина Рачаловского. Он был задержан в феврале 2025 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В конце февраля суд о правил бывшего чиновника под домашний арест.
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