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В Ростовской области назначили и.о. министра сельского хозяйства

Ольга Горбанева стала и.о. министра сельского хозяйства Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Ростовской области произошли кадровые изменения. Первый заместитель бывшего министра Ольга Горбанева назначена исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия донского региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале донского правительства.

Назначение связано с уголовным делом в отношении предыдущего министра Константина Рачаловского. Он был задержан в феврале 2025 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В конце февраля суд о правил бывшего чиновника под домашний арест.

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