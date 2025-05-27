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В Уфе скончался 101-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Уфе на 102-м году жизни скончался ветеран войны.

Источник: Комсомольская правда

26 мая на 102-м году жизни скончался Мамун Лутфуллинович Гатиятуллин, почётный гражданин столицы и ветеран Великой Отечественной войны.

Мамун Лутфуллинович родился в селе Старое Кульшарипово Асекеевского района Оренбургской области. В 17 лет он отправился на фронт, где его ждала настоящая школа мужества. За годы войны он прошел путь от рядового до заместителя командира минометной батареи в составе 47-го гвардейского стрелкового полка. Он принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Польши и Чехословакии.

За свои подвиги Мамун Гатиятуллин был награжден множеством орденов и медалей, включая Орден Отечественной войны, Орден Красной Звезды, а также медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «Освобождение Праги».

После войны Мамун Лутфуллинович продолжил служить обществу, работая в пищевой промышленности и активно участвуя в общественной жизни. В этом году, в феврале, ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Уфы».

Прощание с ветераном состоится 28 мая в 11:30 по адресу: Уфа, улица Цветочная, ⅔.

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