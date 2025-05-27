В Уфе скончался 101-летний ветеран Великой Отечественной войны

Мамун Лутфуллинович родился в селе Старое Кульшарипово Асекеевского района Оренбургской области. В 17 лет он отправился на фронт, где его ждала настоящая школа мужества. За годы войны он прошел путь от рядового до заместителя командира минометной батареи в составе 47-го гвардейского стрелкового полка. Он принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Польши и Чехословакии.