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В Таганроге разыскивают 62-летнюю пенсионерку

Пропала 26 мая: волонтеры просят помощи в поисках пенсионерки в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропала местная жительница. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 62-летнюю Альбину Петровну Дубинскую. Женщина проживает в Таганроге.

Известно, что женщину последний раз видели 26 мая. Она вышла из дома и больше не вернулась. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно, однако все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы города.

Приметы пропавшей — рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, светлые крашенные волосы и голубые глаза. Она была одета в зеленую кофту, черные брюки и светлые кеды. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

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