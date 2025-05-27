В Таганроге разыскивают 62-летнюю пенсионерку

Известно, что женщину последний раз видели 26 мая. Она вышла из дома и больше не вернулась. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно, однако все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы города.