За черепахой глаз да глаз: ошибки новичков при покупке рептилий

28 мая во всем мире отметят День черепахи. Обсудили с администратором сайта черепахи.ру Миланой Петрук основные ошибки новичков при покупке рептилий.
Черепах содержат, потому что это довольно удобные питомцы. Они могут долго обходиться без еды, не портят мебель, их не надо выгуливать, можно брать на руки, если захочется. Хотя в целом это больше животные для созерцания, как рыбки.
Выбирайте с умом.
Черепах, которых держат дома, можно разделить на сухопутных и пресноводных. Из сухопутных в России обычно держат среднеазиатских и средиземноморских черепах, а из водных — красноухих, болотных и китайских триониксов. Из наиболее простых по содержанию и тех, кого можно найти в продаже в России, можно выбрать мускусных черепах. Они меньше красноухих, не такие агрессивные, и с ними декор вашего аквариума будет цел.
К сожалению, люди нередко сначала заводят черепах, а потом читают об их содержании, действуют интуитивно. Изначально здоровые рептилии вырастают кривыми уродцами, похожими на горбуна из Нотр-Дама, либо умирают намного раньше положенных им 40−50 лет. Люди не рассчитывают, что черепахи могут вырасти и им будет нужен большой аквариум или террариум. Также никто не думает о том, что черепахи живут долго, намного дольше кошек и собак. И все это время их надо будет кормить, менять им воду или грунт, покупать ультрафиолетовые лампы и подкормки, возить к ветеринару.
О ценах.
Стоимость черепах колеблется от 3−5 до 10−15 тысяч рублей за популярные виды и 20−80 тысяч и больше за редкие. Для содержания сухопутной черепахи вам понадобится террариум 120×50х40 сантиметров, грунт, лампа нагрева, ультрафиолетовая лампа, витамины, кальций, домик, кормушка, купалка. В зоомагазинах стартовый набор для маленькой сухопутки стоит от 35 тысяч рублей. Для водной черепахи нужны аквариум на 50 литров для малыша и примерно 200 литров и больше — для взрослой особи, лампа нагрева, ультрафиолетовая лампа, бережок, фильтр внутренний или внешний. Получится ориентировочно 35−40 тысяч и больше.
Необычные виды.
Всего насчитывается 357 видов черепах. Самыми необычными можно назвать черепаху мата-мата с ее треугольной головой и бахромой на голове; коробчатых черепах, которые могут полностью закрываться в панцирь, как в коробку; грифовую, использующую язык, похожий на червячка, для ловли рыбы. А эластичная черепаха имеет мягкий и плоский панцирь.
КСТАТИ.
Владельца такого питомца может раздражать шум, так как и водные, и сухопутные черепахи могут греметь панцирями о стекло террариума, особенно когда выпрашивают еду. Если плохо организовать фильтрацию воды и кормление в аквариуме, то вода будет плохо пахнуть.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ирина Головачева, заместитель директора Института экологии РУДН:
— Черепахи могут привыкнуть к хозяину: ждут его прихода и выходят из укрытия, только когда этот человек дома, виляют хвостом при общении, играют «в охоту». Черепахи просятся домой после прогулки и защищают детей или младших в семье — вытягивают голову и начинают шипеть, встают на вытянутые лапы.
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