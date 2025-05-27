За черепахой глаз да глаз: ошибки новичков при покупке рептилий

К сожалению, люди нередко сначала заводят черепах, а потом читают об их содержании, действуют интуитивно. Изначально здоровые рептилии вырастают кривыми уродцами, похожими на горбуна из Нотр-Дама, либо умирают намного раньше положенных им 40−50 лет. Люди не рассчитывают, что черепахи могут вырасти и им будет нужен большой аквариум или террариум. Также никто не думает о том, что черепахи живут долго, намного дольше кошек и собак. И все это время их надо будет кормить, менять им воду или грунт, покупать ультрафиолетовые лампы и подкормки, возить к ветеринару.