В Витебской области в этом году будут доступны 62 оборудованных пляжа

«Отдыхая, граждане могут забывать о мерах безопасности на воде, что приводит к трагическим последствиям. Нарушение правил поведения в общественных местах влечет за собой административную ответственность. Например, за купание в запрещенных местах можно получить штраф от 1 до 3 базовых величин (1 БВ — Br42), распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо появление в общественном месте в состоянии опьянения — до 8 БВ. Не стоит забывать об ответственности за нарушение норм экологической безопасности окружающей среды и порядка природопользования, а также пожарной безопасности. За разжигание костров в запрещенных местах грозит штраф до 12 БВ, загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности — до 50 БВ», — предупредили в ведомстве. -0-