В Витебской области в этом году будут доступны 62 оборудованных пляжа

27 мая, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. В этом году в Витебской области в период купального сезона будут функционировать 62 специально оборудованных пляжа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.
Исключить трагедию. Витебские спасатели напомнили школьникам о безопасности на водоемах летом.
«Гражданам следует помнить, что в теплое время года купаться можно лишь на специально оборудованных пляжах, где осуществляют дежурство работники ОСВОД. В этом году решениями местных властей определены 62 таких места отдыха», — подчеркнули в ведомстве.
В областном УМЧС рассказали, что в штате имеется одна водолазно-спасательная служба на базе пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» и 47 групп спасения на водах в региональных подразделениях по чрезвычайным ситуациям. В арсенале имеются также 46 плавсредств. Это катера, моторные и весельные лодки. «Водолазно-спасательная служба и группы спасения на водах подразделений региона готовы к выполнению задач по спасению людей на акваториях», — подчеркнули в ведомстве.
Спасатели напомнили правила посещения пляжей. Запрещено купаться в необорудованных местах и в темное время суток, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества. Гражданам нельзя заплывать за границы, обозначающие акваторию пляжа, приближаться к судам, плавучим объектам, а также взбираться на технические и предупредительные знаки, буи, прочие предметы. Следует исключить игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающегося, совершать действия, которые могут стать причиной несчастного случая. Кроме того, запрещается подавать ложные сигналы тревоги.
«Отдыхая, граждане могут забывать о мерах безопасности на воде, что приводит к трагическим последствиям. Нарушение правил поведения в общественных местах влечет за собой административную ответственность. Например, за купание в запрещенных местах можно получить штраф от 1 до 3 базовых величин (1 БВ — Br42), распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо появление в общественном месте в состоянии опьянения — до 8 БВ. Не стоит забывать об ответственности за нарушение норм экологической безопасности окружающей среды и порядка природопользования, а также пожарной безопасности. За разжигание костров в запрещенных местах грозит штраф до 12 БВ, загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности — до 50 БВ», — предупредили в ведомстве. -0-