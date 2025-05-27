«Я русский! И скорее умру»: Дуров ответил на обвинения в работе на спецслужбы

Основатель Telegram 18 мая заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. Министерство иностранных дел Франции в ответ на это заявило, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста. Позже Дуров сообщил о готовности лично прибыть в Румынию и дать соответствующие показания.