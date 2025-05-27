«Я русский! И скорее умру»: Дуров ответил на обвинения в работе на спецслужбы

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во вторник, 27 мая, в ходе выступления на форуме, организованном американской организацией Human Rights Foundation*, назвал себя русским в ответ на обвинения в зависимости от той или иной государственной структуры или в работе на спецслужбы.
По словам бизнесмена, пытающиеся уличить его в подобном люди ничего не знают о жизненном пути, который он прошел, чтобы делать подобные предположения. Предприниматель отметил, что основанная им социальная сеть «ВКонтакте» и Telegram сыграли огромную роль в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе".
— Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом, — передает слова бизнесмена «Код Дурова».
Основатель Telegram 18 мая заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. Министерство иностранных дел Франции в ответ на это заявило, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста. Позже Дуров сообщил о готовности лично прибыть в Румынию и дать соответствующие показания.
*Внесена в реестр нежелательных организаций.