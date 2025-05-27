Сергей Собянин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и обрисовал перспективы развития

Еще одна важная позиция — упрощение административных барьеров, снижение бюрократических процедур. В результате с 2011-го по 2024-й вклад малых и средних предприятий в бюджет Москвы вырос в 2,7 раза, с 10% до 27% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений. В 2024-м в столичный бюджет бизнесмены этого сектора внесли 1,2 триллиона рублей — больше, чем налоги от финансового сектора и строительной отрасли.