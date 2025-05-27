Сергей Собянин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и обрисовал перспективы развития

Столичная система содействия бизнесу — одна из лучших не только в стране, но и в мире. Малое и среднее предпринимательство (МСП) играет ключевую роль в экономике Москвы. Этот сектор выступает основным источником рабочих мест, катализатором инноваций и поддержки местных сообществ. Важность бизнеса, который обеспечивает комфортную жизнь горожан, в своем поздравлении с Днем российского предпринимательства подчеркнул Сергей Собянин.
«Бизнес — один из главных драйверов развития нашего города. Малое и среднее предпринимательство обеспечивает значительную часть роста экономики, пополняет городской бюджет и дает работу миллионам москвичей. Благодаря малому и среднему бизнесу московский рынок поражает разнообразием товаров и услуг на любой вкус и кошелек. От всей души поздравляю предпринимателей с профессиональным праздником и благодарю за огромный вклад в процветание Москвы!» — написал Сергей Собянин 26 мая в своем блоге.
При поддержке властей Москвы создается каждое двенадцатое предприятие. Предприятия малого и среднего бизнеса составляют 85 процентов всех компаний Москвы и 14 процентов от общего количества в России. Их в городе 927 тысяч.
В этих организациях трудятся 3,4 миллиона горожан, 40% от общего количества занятых в экономике столицы. Больше трети работников задействованы в ключевых отраслях — ИТ-сфере, строительстве, промышленности и в финансовом секторе.
Еще одна важная позиция — упрощение административных барьеров, снижение бюрократических процедур. В результате с 2011-го по 2024-й вклад малых и средних предприятий в бюджет Москвы вырос в 2,7 раза, с 10% до 27% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений. В 2024-м в столичный бюджет бизнесмены этого сектора внесли 1,2 триллиона рублей — больше, чем налоги от финансового сектора и строительной отрасли.
«В текущем году тенденции роста сохраняются. За четыре месяца 2025 года поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8 процента и достигли 519,2 миллиарда рублей. Особенно активно развиваются высокотехнологичный сектор, молодежное предпринимательство и экспортная деятельность», — сообщил Сергей Собянин.
Москва стала первым регионом России, где в 2020 году были запущены программы льготного кредитования, а в 2022 году — льготного факторинга, направленные на поддержку приоритетных отраслей, таких как информационные технологии, производство, наука и креативные индустрии. Мэр города отметил, что интерес к программе поручительств растет, что позволяет компаниям получать финансирование даже при нехватке залога.
Важность знаний и поддержки в области продвижения брендов для повышения их видимости на рынке сложно переоценить. Одним из ярких примеров такой помощи является инициатива «Сделано в Москве», которая объединила более семи тысяч местных производителей.
По словам Сергея Собянина, благодаря проекту предприниматели смогли продать товаров на сумму свыше миллиарда рублей, и это только в 2024 году. Официальный сайт привлек 4,2 миллиона уникальных пользователей. В рамках фестивалей «Зима в Москве» и «Лето в Москве» были организованы арт-павильоны и маркет на Болотной площади, отличающиеся оригинальными концепциями, создающими эффект реалистичных торговых площадок.
С 2013 года функционирует цифровая платформа «Портал поставщиков», предназначенная для закупок малого объема. Она объединяет 370 тысяч предпринимателей по всей стране и предлагает 3,1 миллиона наименований товаров, работ и услуг. Каждый день здесь заключаются полторы тысячи контрактов, а общий объем закупок в прошлом году составил 121,7 миллиарда рублей.
Еще одной важной цифровой инициативой стала платформа «Открытый контроль». 20 сервисов представляют предпринимателям информацию об обязательных требованиях, помогают отслеживать даты плановых проверок. В 2024 году платформу посетили полтора миллиона пользователей.
«Столичный бизнес демонстрирует высокую гибкость и способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка, успешно находя и осваивая перспективные ниши. Правительство Москвы со своей стороны готово принять все необходимые меры для упрощения взаимодействия между бизнесом и городом, делая его максимально эффективным и взаимовыгодным», — заключил Сергей Собянин.