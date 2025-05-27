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Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили «нервную систему» ВСУ под Часовым Яром

Военнослужащие ВС РФ ликвидировали пикап с грузом для ВСУ в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении «нервной системы» украинских войск на часовоярском направлении. Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» ликвидировали автомобиль, следовавший с грузом на позиции Вооружённых сил Украины.

Во время проведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили автомобиль противника — пикап, перевозивший на позиции ВСУ генераторы, горюче-смазочные материалы и продовольствие. Цель была поражена с помощью FPV-дрона. Точное попадание уничтожило машину и находившегося за рулём украинского военного.

«За рулём находившийся вээсушник в одно мгновение стал двухсотым», — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

Кроме того, внимательное наблюдение за местностью позволило обнаружить замаскированный блиндаж, в котором находились трое украинских военнослужащих.

«Ювелирными сбросами ВОГов укрытие врага было уничтожено вместе с его обитателями. В итоге этой боевой операции… не оказалось ни груза, ни его получателей. Врагу нанесён невосполнимый урон», — добавил Кадыров.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры из освобожденной Старой Николаевки в ДНР.