Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили «нервную систему» ВСУ под Часовым Яром

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении «нервной системы» украинских войск на часовоярском направлении. Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» ликвидировали автомобиль, следовавший с грузом на позиции Вооружённых сил Украины.
Во время проведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили автомобиль противника — пикап, перевозивший на позиции ВСУ генераторы, горюче-смазочные материалы и продовольствие. Цель была поражена с помощью FPV-дрона. Точное попадание уничтожило машину и находившегося за рулём украинского военного.
«За рулём находившийся вээсушник в одно мгновение стал двухсотым», — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.
Кроме того, внимательное наблюдение за местностью позволило обнаружить замаскированный блиндаж, в котором находились трое украинских военнослужащих.
«Ювелирными сбросами ВОГов укрытие врага было уничтожено вместе с его обитателями. В итоге этой боевой операции… не оказалось ни груза, ни его получателей. Врагу нанесён невосполнимый урон», — добавил Кадыров.
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