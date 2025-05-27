В Уфе суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за избиение соседа

Инцидент произошел в январе 2025 года, когда двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали выяснять отношения. Причиной конфликта стали личные неприязненные чувства, которые переросли в агрессию. Подсудимый не смог сдержать свои эмоции и избил своего оппонента, нанося множественные удары по лицу, голове и телу. В результате потерпевший получил закрытые травмы живота, переломы ребер и даже разрыв селезенки. Его состояние оценивалось как критическое.