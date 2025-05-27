Столичные волонтеры приближают победу

Устойчивое местное сообщество в районе Преображенское сложилось еще до начала спецоперации. В 2022 году его члены решили помогать бойцам и жителям новых территорий. Так появилась группа «Преображенская помощь», первой акцией которой стал сбор одежды, продуктов и медикаментов для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.