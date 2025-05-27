Столичные волонтеры приближают победу

Инициативные группы жителей города и некоммерческие организации (НКО) становятся важным звеном в системе поддержки участников спецоперации. Поддержка волонтеров помогает нашим воинам справляться с трудностями. Добровольцы собирают гуманитарные грузы, отправляют солдатам письма поддержки, навещают раненых в госпиталях. А неравнодушных москвичей в свою очередь поддерживают власти, создавая инфраструктуру для волонтерства.
Многие НКО организуют сбор средств и ресурсов для обеспечения участников специальной военной операции всем необходимым — от одежды и питания до медицинских препаратов и оборудования. Не меньшее значение имеет социальная поддержка. Некоммерческие организации предлагают военнослужащим и их семьям психологическую помощь, консультируют по правовым вопросам, мобилизуют волонтеров, проводят мероприятия, направленные на поддержку морального духа защитников Родины.
Одна из самых ярких инициатив — «Письмо солдату». Многие НКО и волонтерские организации организуют сбор писем и их отправку на фронт. Эта акция, зародившаяся как ответ на потребность военнослужащих быть ближе к родным, объединяет людей разных возрастов и профессий.
Письма, написанные гражданскими людьми, становятся не просто строками на бумаге, а настоящим источником поддержки и тепла. Получая весточки, солдаты чувствуют, что их поддерживают не только близкие, но и вся страна.
Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого достаточно написать текст в произвольной форме с выражением поддержки, пожеланий безопасности, с рассказами о жизни в мирное время, личными историями. Важно помнить, что письма должны быть искренними и теплыми.
Из небольших местных групп в столичных районах и социальных сетях вырастают огромные волонтерские объединения. Зеленоградский центр «ЛетитеБабочки» начинался в феврале 2022 года с десятка участников в социальной сети, а теперь в нем сотни добровольцев и несколько команд, системно помогающих фронту.
Зеленоградцы, среди которых есть ветераны боевых действий, плетут камуфляжные сетки, шьют антидроновые одеяла, изготавливают пакеты сухого душа для бойцов, делают окопные свечи. Особой заслугой членов организации стала разработка буксировочной мотоповозки, которая используется на фронте. Гусеничная машина не переворачивается на сложном рельефе, помогает эвакуировать раненых, подвозить продукты и боеприпасы.
Еще один волонтерский корпус появился при центре поддержки семьи и детства «Ладошка счастья». Среди его участников и школьники, и пенсионеры. В основном сообщество состоит из жителей Новокосина и соседних районов. Волонтеры отправляют на фронт один-два раза в месяц посылки весом от 150 килограммов: консервы, крупы, мыло, носки, белье.
В прошлом году новокосинцы собрали две тонны гуманитарной помощи бойцам. А недавно, после посещения госпиталя имени Бурденко, решили поддерживать и раненых воинов. К Пасхе, например, передали им сто освященных куличей.
Устойчивое местное сообщество в районе Преображенское сложилось еще до начала спецоперации. В 2022 году его члены решили помогать бойцам и жителям новых территорий. Так появилась группа «Преображенская помощь», первой акцией которой стал сбор одежды, продуктов и медикаментов для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.
Сейчас добровольцы, живущие в районах Преображенское, Богородское, Соколиная Гора, помогают мамам и детям города Кременная под Луганском, где были уничтожены родильный дом и больница. Недавно москвичи передали воинам на луганском направлении автомобиль «УАЗ», закупили лекарства и оборудование для прифронтовых госпиталей.
Городские власти активно поддерживают инициативы добровольцев, в том числе выделяют и финансовую помощь в рамках конкурса грантов мэра Москвы. Создана сеть коворкинг-центров, которые работают по принципу сервисной службы и предоставляют организациям бесплатные услуги.
Кроме того, с октября 2022 года в Москве действует специальный пакет мер поддержки участников спецоперации, а всю работу координирует Единый центр на Береговом проезде, 8, стр. 2. Время его работы — с 9.00 до 21.00 ежедневно.
В центр поддержки могут обратиться участники специальной военной операции и члены их семей, гражданские специалисты, работавшие в зоне спецоперации, оказывавшие помощь волонтеры. Здесь помогут оформить льготы, выплаты, субсидии, получить помощь психотерапевта и юриста, проконсультироваться по поводу реабилитации после травм и трудоустройства. Для получения услуг нужно предъявить паспорт и документ, подтверждающий статус участия в спецоперации.
Наряду с гражданскими специалистами в центре поддержки трудятся ветераны спецоперации — они не понаслышке знают, как помочь бойцам быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни. Важный этап реабилитации участников спецоперации — восстановительные тренировки и занятия адаптивным спортом, общение с боевыми товарищами в спортивно-досуговом клубе для ветеранов. По субботам проходят семейные дни, куда военнослужащие могут прийти со своими близкими.
Детям военнослужащих положено приоритетное зачисление в детские сады и группы продленного дня, бесплатное питание в школах и колледжах. Пожилым членам семей участников спецоперации предоставляются социальное обслуживание на дому, юридическая и психологическая поддержка.
Некоммерческие организации тоже участвуют в работе Единого центра, в частности, подготавливают образовательные, спортивные, досуговые мероприятия. За время работы центра участники СВО и члены их семей получили 258 тысяч различных услуг.