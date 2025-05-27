Суд Ленинского района Гродно с начала года рассмотрел 260 дел по запрету на выезд из страны должников

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Гродно за 2024 год рассмотрел 681 материал по вопросу принятия ограничения права на выезд из Республики Беларусь в отношении граждан, которые не погасили свои задолженности и не исполнили свои обязательства, а с начала 2025 года — 216, примерно половина из которых через непродолжительное время была отменена в связи с полным исполнением исполнительного документа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя суда Ленинского района Гродно Ольга Шуманская.
Планируя отпуск и поездку за пределы страны, важно помнить, что на границе может ждать неприятный сюрприз, если введен запрет на выезд из-за непогашенных долгов. «Чтобы не испортить себе долгожданный отпуск и не попасть в неловкое положение, об отдыхе лучше позаботиться заранее — проверить исполнение своих обязательств и погасить все задолженности до поездки, — отметила зампредседателя суда. — Гражданский процессуальный кодекс для надлежащего исполнения исполнительного документа предусматривает применение ограничения права на выезд из Республики Беларусь».
По словам Ольги Шуманской, основанием для этого может быть неисполнение либо уклонение от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или когда мер по обеспечению исполнения документа недостаточно для своевременного и полного исполнения документа. «Мера применяется по этим же основаниям также в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, индивидуальных предпринимателей или должностных лиц организации. Не имеет правового значения, в чью пользу с должника взыскана задолженность», — констатировала она. Получить сведения о вводе или отмене запрета на выезд из Беларуси можно в соответствующем отделе принудительного исполнения или в отделении по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства либо в личном кабинете на сайте МВД.
«За 2024 год судом Ленинского района Гродно был рассмотрен 681 материал по вопросу принятия данной обеспечительной меры, а за текущий период этого года — 216, примерно половина из которых через непродолжительное время была отменена в связи с полным исполнением исполнительного документа», — отметила Ольга Шуманская, добавив, что ввод ограничения на выезд из страны показывает результат — должники в кратчайший срок выплачивают взыскателям денежные суммы. К слову, отмена временного ограничения на выезд из Беларуси возможна после обращения с заявлением, которое суд рассматривает в трехдневный срок.
«Так, в один из дней мая этого года в суд с заявлением об отмене меры обеспечения исполнительного документа в виде временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь в связи с полным погашением долга в пользу банка в сумме Br4,8 тыс. обратился должник, указав, что им уже приобретены билеты для выезда в Российскую Федерацию. Судом были предприняты все необходимые меры к скорейшему рассмотрению заявления должника и снятию ограничительных мер», — привела пример Ольга Шуманская.
«Еще один пример, когда должник приобрел билеты для выезда из Республики Беларусь в другую страну через три дня со дня погашения долга. Он обратился в суд с заявлением об отмене временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь и предоставил документ об отсутствии в органе принудительного исполнения на исполнении исполнительного документа. Суд организовал процесс таким образом, что заявление было рассмотрено в этот же день», — сказала Ольга Шуманская, дополнив, что сам факт погашения долга не влечет безусловного прекращения принятой меры, поскольку она подлежит отмене только определением суда. -0-