Суд Ленинского района Гродно с начала года рассмотрел 260 дел по запрету на выезд из страны должников

По словам Ольги Шуманской, основанием для этого может быть неисполнение либо уклонение от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или когда мер по обеспечению исполнения документа недостаточно для своевременного и полного исполнения документа. «Мера применяется по этим же основаниям также в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, индивидуальных предпринимателей или должностных лиц организации. Не имеет правового значения, в чью пользу с должника взыскана задолженность», — констатировала она. Получить сведения о вводе или отмене запрета на выезд из Беларуси можно в соответствующем отделе принудительного исполнения или в отделении по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства либо в личном кабинете на сайте МВД.