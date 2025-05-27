Советник министра финансов Шалаев призвал к ревизии нормативно-правовых документов, определяющих, кто может посещать музеи бесплатно

«Министерству культуры нужно провести ревизию нормативно правовых актов правительства и президента, своих приказов и определить перечень категорий (граждан), попадающих под ту или иную льготу. После чего сделать подробный расчет в течение хотя бы одного года, сколько представителей данных категорий приходят в музеи. Я не думаю, что многодетные семьи это делают ежемесячно, скорее, раз или два раза в год», — считает Шалаев.