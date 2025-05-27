Советник министра финансов Шалаев призвал к ревизии нормативно-правовых документов, определяющих, кто может посещать музеи бесплатно

Представитель финансового ведомства заявил, что в России нужно провести ревизию перечней граждан, посещающих музеи на безоплатной основе.
«Министерству культуры нужно провести ревизию нормативно правовых актов правительства и президента, своих приказов и определить перечень категорий (граждан), попадающих под ту или иную льготу. После чего сделать подробный расчет в течение хотя бы одного года, сколько представителей данных категорий приходят в музеи. Я не думаю, что многодетные семьи это делают ежемесячно, скорее, раз или два раза в год», — считает Шалаев.
В ответ на предложение гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского создать Программу национального развития музеев, Шалаев заявил, что Минкультуры либо рабочая группа должны включить в эту программу перечень льготников, либо полностью переработать с учетом нынешней ситуации 52-ю статью («Цены и ценообразование в области культуры» Основ законодательства РФ о культуре).