Лихорадка Чикунгунья на Шри-Ланке: чем опасна болезнь и как туристам себя защитить

Шри-Ланка остается одним из излюбленных круглогодичных курортов для путешественников из России благодаря своему мягкому климату и живописным пляжам. Однако в 2025 году при планировании поездки на остров следует учитывать новый фактор риска: здесь зафиксирована самая масштабная за последние 20 лет вспышка вируса чикунгунья. Всего с начала 2025 года, по сведениям Роспотребнадзора, в мире выявлено около 100 тысяч случаев заражения чикунгуньей. Чем опасна эта болезнь, какие у нее симптомы и как лучше защитить себя — в материале URA.RU.