Лихорадка Чикунгунья на Шри-Ланке: чем опасна болезнь и как туристам себя защитить

Самый лучший способ профилактики — здоровый организм.
Шри-Ланка остается одним из излюбленных круглогодичных курортов для путешественников из России благодаря своему мягкому климату и живописным пляжам. Однако в 2025 году при планировании поездки на остров следует учитывать новый фактор риска: здесь зафиксирована самая масштабная за последние 20 лет вспышка вируса чикунгунья. Всего с начала 2025 года, по сведениям Роспотребнадзора, в мире выявлено около 100 тысяч случаев заражения чикунгуньей. Чем опасна эта болезнь, какие у нее симптомы и как лучше защитить себя — в материале URA.RU.
Что такое лихорадка Чикунгунья и как передается.
Первый зарегистрированный случай заражения вирусом произошел в 1952 году в ТанзаниФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Чикунгунья — острое инфекционное заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который передается человеку через укусы инфицированных комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus, активных преимущественно в светлое время суток.
По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание зафиксировано уже в 110 странах мира. Наиболее распространено оно в регионах Африки и Азии, однако случаи выявляются также на территории Америки и Европы.
В эндемичных зонах, к которым относятся Африка и Азия, большая часть населения уже перенесла данную инфекцию, что способствует формированию коллективного иммунитета. Тем не менее, распространение болезни в других странах продолжается высокими темпами, чему в значительной степени способствует развитие туризма. Путешественники могут завозить вирус в новые регионы, а комары рода Aedes, являющиеся переносчиками болезни, широко распространены по всему миру.
История лихорадки Чикунгунья.
Первый зарегистрированный случай заражения вирусом чикунгунья произошел в 1952 году на территории современной Танзании. Название болезни происходит от слова на языке кимаконде, означающего «искривленный» или «согнутый», что отражает характерный симптом заболевания — сильные боли в суставах, вызывающие скованность движений у инфицированных.
С момента обнаружения вирус получил широкое распространение в странах Африки и Азии, включая Индию и Таиланд. Естественные очаги вируса находятся в тропиках Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана, а также в некоторых регионах Латинской Америки (Мексика, Гватемала), где сезонные вспышки фиксируются ежегодно.
Основные симптомы и признаки заболевания.
Инкубационный период варьируется от 2 до 12 дней, после чего внезапно возникают характерные симптомы:
резкий подъем температуры до 39−40 градусов, интенсивные боли в суставах (чаще в руках, ногах, кистях и стопах), зудящая кожная сыпь, головная боль, нарушение сна и общая слабость.
Усталость из-за Чикунгуньи может сохраняться длительное времяФото: Алексей_Гайнов © URA.RU.
Выраженная усталость порой сохраняется неделями или даже месяцами. У детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями могут быть осложнения в виде поражения сердечно-сосудистой и нервной систем, а также сбои в функционировании желудочно-кишечного тракта.
Тяжелые последствия после перенесенной лихорадки чикунгунья наблюдаются нечасто, но полностью исключать их нельзя. У пожилых пациентов заболевание может протекать особенно тяжело и в отдельных случаях приводить к летальному исходу. У части переболевших развивается хронический артрит, сохраняющийся на протяжении месяцев или даже нескольких лет.
Меры защиты от лихорадки.
Министерство здравоохранения Шри-Ланки уже подтвердило рост числа заболевших, а российское посольство выпустило в официальном телеграм-канале официальное уведомление с рекомендациями для граждан РФ:
для предотвращения проникновения комаров в дома на оконных и дверных проемах устанавливать защитные сетки;открытые участки кожи или одежду опрыскивать репеллентами в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в аннотациях;носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время.
Лечение Чигунгуньи.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Шри-Ланке завелись комары, переносящие опасный вирус.
Лечение проводится в инфекционном стационаре и направлено на облегчение симптомов, так как специфических противовирусных препаратов не существует. Назначаются жаропонижающие, болеутоляющие, антигистаминные средства и препараты для укрепления сосудов. Аспирин и его аналоги противопоказаны из-за риска кровотечений.
Пациенту показаны постельный режим до устойчивого снижения температуры, обильное питье, легкая пища без жира, приправ и алкоголя. Используются москитные сетки для предотвращения повторных укусов.
Ситуация в России.
По данным Роспотребнадзора, угрозы распространения чикунгуньи в России нет. В ведомстве указали, что ведется постоянный контроль за численностью комаров-переносчиков вируса. Возможность установки местной цепи передачи инфекции отсутствует из-за неподходящих природно-климатических условий. Кроме того, завезенных случаев заболевания в стране не зафиксировано.
Что делать, чтобы не заразиться лихорадкой Чикунгунья.
В условиях активной туристической миграции и вспышки на Шри-Ланке важно понимать возможные риски и способы защиты. В беседе с корреспондентом URA.RU заведующий Отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов заявил, что комары всегда являлись переносчиками многих заболеваний. По его словам, поэтому самая лучшая профилактика против всех инфекций — это здоровый организм. Также он рекомендует сдавать тесты на наличие заболеваний.
«Если человек не уверен, какой тест сдавать, лучше полный мутагеном исследовать. Он позволяет все патогены идентифицировать с помощью современных генетических методов секвенирования. А людям, которые приехали издалека, если почувствуют себя плохо, хороший способ рекомендовать тест на анализ полного мутагенома. Заодно и провериться, не привез ли, что-нибудь новенького, экзотического», — сообщил Олег Глотов.
По данным Роспотребнадзора, сегодня эффективной вакцины против лихорадки чикунгунья не существует. В связи с этим путешественникам, направляющимся в регионы с повышенным риском заражения, рекомендуется строго соблюдать меры профилактики. Нужно наносить на кожу и одежду репелленты, выбирать одежду, закрывающую руки и ноги, а также использовать москитные сетки на окнах и дверях для защиты от проникновения комаров.
Прежде чем приобрести репеллент специалисты рекомендуют внимательно прочитать инструкцию по применению и правильно подбирать средства для детей. При использовании репеллентов надо помнить, что их действие ограничено во времени.