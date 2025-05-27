Московские спасатели доложили о готовности к летнему сезону

«Собака — спасатель на водах должна весить не менее 30 кг, потому что нужна сила для того, чтобы вытащить человека из воды, который может много весить, и к тому же он будет тянуть собаку вниз», — рассказала «МК» кинолог Алина Трубачева. Ее «мальчику» — ньюфаундленду Изюму — 11 месяцев, это уже вторая ее собака. Кинологи проходят соответственное обучение, получают дипломы «общественных спасателей» и занимаются этой работой в свободное от своей основной деятельности время. «Моей мечтой всегда были большие собаки! Я очень счастлива, что сотрудничаю с Московской городской поисково-спасательной службой. Моей собаке здесь не скучно, ей очень нравится тренироваться. У этих собак спасение тонущих людей в крови, и они очень быстро всему обучаются», — говорит Алина.