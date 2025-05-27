Московские спасатели доложили о готовности к летнему сезону

Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы продемонстрировал готовность своих спасателей к летнему купальному сезону. Корреспондент «МК» в ходе мероприятия, организованного информационным центром правительства Москвы на базе поисково-спасательной станции «Строгино», воочию смогла убедиться, что столичные спасатели в связке с добровольцами-кинологами и их обученными собаками-водолазами сделают все, чтобы отдых на воде для горожан был безопасным.
В этом году в столицу летнее тепло пришло в конце мая, и самые закаленные москвичи уже успели открыть купальный сезон, хотя температура воды пока что не превышает +15 градусов. Водоемы привлекают жителей и гостей столицы и зимой — любителей подледной рыбалки и прогулок, но с началом жаркого времени года для московских спасателей начинается горячая пора. И они продемонстрировали журналистам свою готовность к ней.
Время реагирования в зоне ответственности для спасателей на воде сейчас составляет не более шести минут. В среднем именно столько человек может находиться под водой без доступа кислорода и избежать серьезных последствий для здоровья.
Как рассказал журналистам заместитель начальника Московской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Пономарев, на территории столицы находится более 1100 водоемов. И правительством Москвы создана эффективная система обеспечения безопасности людей на водных объектах, основу которой составляет Московская городская поисково-спасательная служба.
Чтобы быть готовыми к немедленному реагированию, спасатели перед летним периодом в течение двух месяцев проходят дополнительную подготовку.
В состав Московской городской поисково-спасательной службы входят 25 поисково-спасательных станций (ПСС): 14 станций на Москве-реке, две на Химкинском водохранилище и девять на внутренних водоемах города, и одна пожарно-спасательная станция. В особенно жаркие дни лета отдых на воде будут контролировать силами пожарно-спасательного гарнизона.
Те столичные водоемы, где нет стационарных спасательных станций, патрулируют подвижные спасательные посты.
Сейчас Московская городская поисково-спасательная служба полностью перешла на летние плавсредства — вся техника прошла техническое обслуживание и готова к эксплуатации. Подготовлено к эксплуатации и все оборудование и специальное снаряжение спасателей и водолазов. На вооружении службы, кстати, — десять БПЛА, на которых можно установить тепловизоры, огнетушители и громкоговорители. Они предназначены для патрулирования водоемов, удаленных от поисково-спасательной станции.
Помимо патрулирования водных объектов работники Московской городской пожарно-спасательной службы в преддверии купального сезона в обязательном порядке проводят профилактическую работу и занятия со школьниками.
Начальник ПСС «Строгино» Александр Самохин подтвердил, что их станция полностью готова к обеспечению безопасности людей в летний период: «Флот на воде, графики патрулирования утверждены, расписание по спасательной тревоге утверждено».
Он привел один трогательный случай из своей практики: 15 лет назад они зимой помогли провалившейся под лед бабушке вместе с ее питомцем — далматином, и все эти 15 лет она приходит на все праздники к своим спасителям, приносит им выпечку, благодарит…
Затем мы увидели, как водные спасатели тренируют в бассейне свои профессиональные навыки — нам продемонстрировали четыре варианта ухода от захвата утопающего, включая «подныривание» под него, и приемы дальнейшей транспортировки его в безопасное место, а также меры оказания первой помощи травмированному человеку и реанимационные меры при утоплении (на учебном манекене, с выводом всех его «жизненных показателей» на экран монитора).
В самое жаркое время, когда народ особенно неудержимо тянет купаться, даже и в запрещенных для этого местах, на подмогу столичным спасателям приходят добровольцы-кинологи из Межрегиональной кинологической общественной организация «Водный патруль». Их питомцы, которые, кстати, живут у кинологов дома, помогают специалистам патрулировать береговую линию. По большей части это могучие лохматые черные ньюфаундленды, но есть и зенненхунды, и золотистый ретривер. Всего в организации 40 собак! Всех их обучают спасению тонущих людей.
«Собака — спасатель на водах должна весить не менее 30 кг, потому что нужна сила для того, чтобы вытащить человека из воды, который может много весить, и к тому же он будет тянуть собаку вниз», — рассказала «МК» кинолог Алина Трубачева. Ее «мальчику» — ньюфаундленду Изюму — 11 месяцев, это уже вторая ее собака. Кинологи проходят соответственное обучение, получают дипломы «общественных спасателей» и занимаются этой работой в свободное от своей основной деятельности время. «Моей мечтой всегда были большие собаки! Я очень счастлива, что сотрудничаю с Московской городской поисково-спасательной службой. Моей собаке здесь не скучно, ей очень нравится тренироваться. У этих собак спасение тонущих людей в крови, и они очень быстро всему обучаются», — говорит Алина.
Кстати, начальник ПСС «Строгино» Александр Самохин рассказал, что у них не так давно был случай спасения собакой тонущего человека: мужчине в воде стало плохо, к нему подтянули собаку, она его прихватила, а дальше уже работал спасатель.