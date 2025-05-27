В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли купаться на крымских пляжах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии пляжей Крыма. По ее словам, на территории Крымского полуострова нет на сегодня несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку и гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по питьевой воде. Об этом сообщают «Известия».
Попова заявила, что все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам.
Мониторинг пляжей Крыма и Севастополя продолжают специалисты Роспотребнадзора, исследования проб проводятся как в местных лабораториях, так и в Москве, добавила глава ведомства.
Она также отметила, что продолжается мониторинг за выловленными объемами рыбы, поднятыми объемами выращенных здесь морепродуктов. Все гигиенические требования также соблюдаются, заключила Попова.
Ранее врач объяснил, чем рискуют заболеть отдыхающие купающиеся в Черном море в Анапе, несмотря на мазутные пятна на поверхности воды и запрет Роспотребнадзора. По словам специалиста, нефтепродукты проникают в организм через кожу, отравляя жизненно важные органы.