В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли купаться на крымских пляжах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии пляжей Крыма. По ее словам, на территории Крымского полуострова нет на сегодня несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку и гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по питьевой воде. Об этом сообщают «Известия».