На острове Нега открылся «Люфт»

В Капустинском центре современного искусства открылась выставка «Люфт», где студенты известных художников разных жанров, инсталлятора Эльдара Ганеева и живописца Владимира Потапова, работали сообща. Вместе они создали ленд-арт-работы для острова Нега и материковой части КЦСИ, которые живут под открытым небом и меняются под воздействием природы.
«Будь светом самому себе» — так называется инсталляция студента «Свободных мастерских» Ильи Ершова (ученик Эльдара Ганеева) и студентки магистерского профиля «Современная живопись» Высшей школы экономики Полины Шапкиной (ученица Владимира Потапова). Арт-объект стал своего рода эпиграфом к выставке «Люфт», что в переводе с немецкого — «воздух». Перед нами прозрачная мужская фигура — силуэт прорезан в живописном полотне, который будто продолжает окружающий пейзаж. Из холста «растут» руки, которые держат горящую лампочку с надписью «Будь светом». Она подвешена на проводе, на котором еще больше десятка таких же круглых шариков с короткими текстами, но они уже не горят. На соседнем можно прочитать: «Самому себе». Из этих фраз и складывается название инсталляции, иллюстрирующей очень простую мысль, которую, впрочем, порой крайне сложно постичь.
— Эта инсталляция про внутренний свет, который есть в каждом человеке, — рассказывает Илья Ершов, — его также можно называть светом сознания. Поэтому все фонарики погашены, кроме одного, который находится в руках у человека. Эта работа будет трансформироваться — вечером человек тоже будет гореть. С обратной стороны также есть текст, который мотивирует перестать искать свет вовне — где-то, в ком-то и в чем-то, что привычно людям, — а найти свет в себе и быть им.
Над живописной частью инсталляции работала Полина, она списала с натуры листву раскидистого дерева, что рядом с арт-объектом, и вырезала силуэт фигуры. Илья отвечал за лампочки и предложил сам формат, где живопись выходит за рамки холста и соединяется с окружающей средой. По такому принципу сотворчества работали и другие пары студентов.
Дизайнер и график Елена Асеева и художник-постановщик Раиса Заслав создали рядом с силуэтом из света инсталляцию «Симулярный мохалуп». Внутри шара можно найти сложное переплетение трубок со светящейся жидкостью, в инсталляцию «подселили» споры плесени и мха, которые «взойдут» через пару недель. Авторы пока сами не знают, какой станет их арт-объект со временем, но в этом и смысл. «Это сосуд, вещь в себе, где течет своя паталогическая жизнь, которая со временем должна сама собой проявиться», — говорят художницы.
Живописец Виктория Бурлакова и инсталлятор Влад Шевченко создавали «люфтиков»: на холсте крупным планом изображено еще одно местное дерево, где среди веток и листьев нарисованы маленькие белые существа с глазками, ножками и ручками. Макрофокус напоминает о том, что чудеса — в мелочах и часто незримы для нас, но если всматриваться в детали, то можно увидеть волшебство.
Эти работы находятся на материковой части КЦСИ, рядом с черным домом-кубом основателя центра современного искусства, художника Сергея Катрана. Крыльцо и скромная территория перед домом одновременно служат сценой и амфитеатром для творческих выступлений и перформансов. Большая часть выставки — на острове Нега, до которого художники и гости добираются на лодке или катамаране. Здесь живет только искусство.
Среди веток и зелени на острове блаженства можно, например, найти «Окно в новый мир». Раму сконструировала инсталлятор Вера Куликова, а живописец Алина Смолина пригвоздила к ней белую занавесь, на которой написала пейзаж, что виден из деревянного проема-инсталляции. Чудеса на острове повсюду: канавка превратилась в портал, сквозь который можно пройти по «льдинам» из белого камня, на дереве выросли шары, так что оно походит на осьминога, а где-то среди зарослей появилась гирлянда из зеркальных капель, которая отражает природу и вращается благодаря порывам ветра. Очень медитативная вещица.
«Люфт неизбежен при попытке соединения разнородных художественных языков. Именно в этом несовпадении, в этом дыхательном зазоре между жанрами и медиумами рождается подлинное художественное высказывание», — уверен один из кураторов Эльдар Ганеев, который подключил к эксперименту студентов УНИВИС 2.0 (студия на базе центра творческих индустрий «Фабрика») и «Свободных мастерских» (образовательная платформа Московского музея современного искусства).
«Интерес представляет сам эксперимент пересечения медиумов: сочетание их внутренних логик с контекстом ленд-арта открывает пространство для непредсказуемой синергии. Я рассчитываю на элемент случайности — он может привести к результату, который невозможно запланировать. В этом проекте предчувствуется нечто свежее — как в прямом, так и в переносном смысле», — считает другой куратор проекта «Люфт» Владимир Потапов, преподаватель ВШЭ. В их эксперименте, который открыл арт-сезон Капустинского центра современного искусства, приняли участие 18 молодых авторов разных жанров.