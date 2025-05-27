На острове Нега открылся «Люфт»

«Будь светом самому себе» — так называется инсталляция студента «Свободных мастерских» Ильи Ершова (ученик Эльдара Ганеева) и студентки магистерского профиля «Современная живопись» Высшей школы экономики Полины Шапкиной (ученица Владимира Потапова). Арт-объект стал своего рода эпиграфом к выставке «Люфт», что в переводе с немецкого — «воздух». Перед нами прозрачная мужская фигура — силуэт прорезан в живописном полотне, который будто продолжает окружающий пейзаж. Из холста «растут» руки, которые держат горящую лампочку с надписью «Будь светом». Она подвешена на проводе, на котором еще больше десятка таких же круглых шариков с короткими текстами, но они уже не горят. На соседнем можно прочитать: «Самому себе». Из этих фраз и складывается название инсталляции, иллюстрирующей очень простую мысль, которую, впрочем, порой крайне сложно постичь.