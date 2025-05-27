Белоруссия сняла запрет на ввоз в республику картофеля и лука из Евросоюза

Белоруссия приняла решение об отмене ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из недружественно стран, в том числе государств — членов Европейского союза (ЕС). Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
По словам представителей кабмина, такая мера стала ответом на увеличение ЕС таможенных пошлин на ввоз на территорию объедения сельскохозяйственной продукции из Белоруссии. Они отметили, что таким образом Минск показывают свою открытость, миролюбие и приверженность принципам добрососедства.
— Беларусь в очередной раз… ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран, — передает официальный Telegram-канал белорусского правительства.
Президент России Владимир Путин ранее поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Глава государства также обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко нехватку этого овоща. Он отметил, что, по словам белорусского президента, «все продали в Россию».