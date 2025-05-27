Белоруссия сняла запрет на ввоз в республику картофеля и лука из Евросоюза

Белоруссия приняла решение об отмене ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из недружественно стран, в том числе государств — членов Европейского союза (ЕС). Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.