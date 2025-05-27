Брат рассказал о последних годах жизни актера Фунтикова

«Иногда что-то где-то делал по своей театральной работе, в эпизодах иногда снимался, я знаю. Но у него была серьезная травма 20-летней давности, поэтому не мог, наверное, в полном объеме работать. А так он уже нигде конкретно не работал — на пенсии был, больше занимался собой. Он был хорошим актером и роли были такие человеческие», — сказал собеседник издания.