Брат рассказал о последних годах жизни актера Фунтикова

Звезда фильма «Каникулы Кроша» и российского сериала «Глухарь» Василий Фунтиков до смерти иногда снимался в эпизодических ролях. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил его родной брат Павел.
«Иногда что-то где-то делал по своей театральной работе, в эпизодах иногда снимался, я знаю. Но у него была серьезная травма 20-летней давности, поэтому не мог, наверное, в полном объеме работать. А так он уже нигде конкретно не работал — на пенсии был, больше занимался собой. Он был хорошим актером и роли были такие человеческие», — сказал собеседник издания.
Павел также рассказал aif.ru, что скончавшийся 27 мая 62-летний актер две недели был в коме, однако так и не смог из нее выйти. По его словам, у артиста случился инсульт.
Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984-м окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина. Играл в спектаклях Театра Советской Армии, Московского драматического театра им. Пушкина.
Дебют актера в кино состоялся в 1975 году в фильме «Охотник за браконьерами», затем были работы в фильмах «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности» и других.
Василия Фунтикова похоронят 30 мая на Хованском кладбище.