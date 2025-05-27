РАН: РФ может за три-четыре года создать прототип замены батискафам «‎Мир»

Российские разработчики в течение нескольких лет могут создать прототип нового подводного аппарата, который станет заменой устаревшим батискафам «Мир», сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
«Знаменитые “Миры” отслужили свое, но на согласовании есть проект более глубоких аппаратов: рабочая глубина — шесть километров», — приводит его слова ТАСС.
Красников отметил, что в случае согласования финансирования новый аппарат можно спустить на воду за три-четыре года.
Отметим, в мае 1985 года Академия наук СССР заключила контракт на создание двух глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» с финской фирмой Rauma Repola. Батискафы строили с мая 1985 года по ноябрь 1987 года, а испытания аппаратов провели в декабре 1987. В том же году батискафы «Мир» приняли в эксплуатацию.
Ранее глава РАН заявил, что российские ученые в 2024 году получили существенные результаты в области новых двигателей для гиперзвуковых и тактических ракет.
Красников также рассказал о разработке российскими учеными новых материалов, которые позволили создать уникальные бронежилеты для военных ВС РФ, выполняющих задачи в зоне СВО.