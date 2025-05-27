РАН: РФ может за три-четыре года создать прототип замены батискафам «‎Мир»

Отметим, в мае 1985 года Академия наук СССР заключила контракт на создание двух глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» с финской фирмой Rauma Repola. Батискафы строили с мая 1985 года по ноябрь 1987 года, а испытания аппаратов провели в декабре 1987. В том же году батискафы «‎Мир» приняли в эксплуатацию.