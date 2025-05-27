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РАН: РФ может за три-четыре года создать прототип замены батискафам «‎Мир»

Президент Российской академии наук сообщил, что проект находится на согласовании.

Источник: Аргументы и факты

Российские разработчики в течение нескольких лет могут создать прототип нового подводного аппарата, который станет заменой устаревшим батискафам «‎Мир», сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Знаменитые “Миры” отслужили свое, но на согласовании есть проект более глубоких аппаратов: рабочая глубина — шесть километров», — приводит его слова ТАСС.

Красников отметил, что в случае согласования финансирования новый аппарат можно спустить на воду за три-четыре года.

Отметим, в мае 1985 года Академия наук СССР заключила контракт на создание двух глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» с финской фирмой Rauma Repola. Батискафы строили с мая 1985 года по ноябрь 1987 года, а испытания аппаратов провели в декабре 1987. В том же году батискафы «‎Мир» приняли в эксплуатацию.

Ранее глава РАН заявил, что российские ученые в 2024 году получили существенные результаты в области новых двигателей для гиперзвуковых и тактических ракет.

Красников также рассказал о разработке российскими учеными новых материалов, которые позволили создать уникальные бронежилеты для военных ВС РФ, выполняющих задачи в зоне СВО.