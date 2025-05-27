В МОК прокомментировали решение о недопуске сборной РФ по хоккею на ОИ-2026

Рекомендация о недопуске российских команд, в том числе сборной РФ по хоккею, на Олимпийские игры 2026 года остается в силе, заявили в Международном олимпийском комитете.
Пресс-служба организации, цитату которой приводит «Матч ТВ», отметила, что решение основано на том, что «группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой».
«Мы принимаем к сведению, что Международная федерация хоккея на льду подтвердила, что будет следовать этой рекомендации», — добавили в организации.
Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России заявил о готовности оспаривать в международных инстанциях решение о недопуске российской сборной по хоккею к участию в Олимпийских играх 2026 года.