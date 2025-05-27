Установлено, что микропластик в почве мог появиться из-за удобрений

Для анализа были взяты минеральные удобрения двух известных на рынке брендов с медленным высвобождением питательных веществ (SRF). В их производстве используют синтетические полимерные материалы, из которых делают оболочки гранул, регулирующие скорость поступления веществ в почву. Однако использование этих полимеров приводит к накоплению в почве пластиковых частиц диаметром менее 0,5 мм — то есть микропластика, который может разлагаться несколько сотен лет.