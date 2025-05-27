Установлено, что микропластик в почве мог появиться из-за удобрений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили, что некоторые виды удобрений могли привести к накоплению в почвах ядовитого микропластика. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Сельхозудобрения могут стать причиной накопления токсичного микропластика в почвах. К такому выводу пришла команда ученых Новгородского университета и их коллег в рамках работы по мегагранту “Новые подходы к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде”, — отметили в пресс-службе.
Для анализа были взяты минеральные удобрения двух известных на рынке брендов с медленным высвобождением питательных веществ (SRF). В их производстве используют синтетические полимерные материалы, из которых делают оболочки гранул, регулирующие скорость поступления веществ в почву. Однако использование этих полимеров приводит к накоплению в почве пластиковых частиц диаметром менее 0,5 мм — то есть микропластика, который может разлагаться несколько сотен лет.
С помощью инфракрасной спектроскопии и рентгеновской дифракции ученые обнаружили, что в состав покрытий вошли сополимеры полиэтилена и акриловой кислоты, полиакриламида, полиакриловой кислоты и ее эфиров. Эти материалы не разлагаются, а при длительном нахождении в почве становятся источником Микропластика, который негативно влияет на почвенную биоту, растения, попадает вместе с сельхозкультурами в пищу и организм человека.
Установлено также, что такой микропластик способен накапливать на своей поверхности ионы тяжелых металлов, токсичные для окружающей среды и человека загрязнители — например, ионы кадмия и свинца. Они попадают в почву в результате использования аэрозолей, коррозии металлических конструкций, стирания автопокрышек и т. д.
Ученые подчеркивают: необходимы новые виды биоразлагаемых покрытий удобрений на основе природных полимерных материалов — таких, как крахмал, целлюлоза, сельскохозяйственные отходы, лигнин и другие. Может помочь и применение нанотехнологий. Оболочки удобрений можно покрывать специальной мембраной или гидрофобным полимером, имеющим поры, что заполнены наночастицами, и тем минимизировать применение вредных веществ в производстве удобрений.